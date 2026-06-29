Besplatne STEM radionice za djecu u Splitu: Eureka priprema i veliki "STEM dan izazova" na plaži

Udruga za popularizaciju znanosti Eureka poziva djecu, učenike i mlade na sudjelovanje u edukativnim STEM radionicama i javnim manifestacijama koje se održavaju u sklopu projekta SVJETIONIK – STEM vještine za jačanje edukacijskih i tehnoloških inovacija: obrazovanje, napredak i kreativnost. Projektne aktivnosti usmjerene su na razvoj STEM vještina, s posebnim naglaskom na klimatske promjene, održivi razvoj i primjenu novih tehnologija. Sudjelovanje u svim aktivnostima za polaznike je besplatno, zahvaljujući financijskoj potpori Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus.

Prijavite svoje dijete na jednu od sljedećih radionica za predškolski i osnovnoškolski uzrast, putem prijavnog obrasca: https://forms.gle/viX24UwC8VHHkVsV9.

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Radionice u Splitu

Radionice za predškolski i osnovnoškolski uzrast održat će se 8. srpnja 2026. godine u prostorijama Udruge Eureka, na adresi Vrančićeva 1 u Splitu.

Predviđena su dva termina radionica, od 18 do 18:45 sati te od 19 do 19:45 sati. Iz Udruge pozivaju roditelje da prijave svoju djecu putem prijavnog obrasca. Broj mjesta je ograničen, a prijave će se popunjavati prema vremenu zaprimanja. Prednost imaju oni koji se prvi prijave, u skladu s kriterijima definiranim projektom. Svi sudionici koji osiguraju mjesto pravodobnom prijavom dobit će potvrdu sudjelovanja putem e-maila.

"STEM dan izazova" u Medićima

Uz radionice, u sklopu projekta održat će se i javna manifestacija "STEM dan izazova". Ona je najavljena za 15. srpnja 2026. godine, od 17 do 19 sati, na plaži ispred hotela Medistone u Medićima, na adresi Kralja Tomislava 8.

Tijekom manifestacije bit će postavljene postaje s izazovima iz STEM područja. Sudionici će se moći uključiti u rješavanje zadataka, skupljati bodove za uspješno savladane izazove te osvojiti simbolične nagrade.

Za sudjelovanje u javnoj manifestaciji nije potrebna prethodna prijava. Dovoljno je doći i uključiti se, budući da se aktivnosti održavaju na javnom i svima dostupnom prostoru.

Projekt vrijedan više od 267 tisuća eura

Projekt SVJETIONIK provodi Udruga za popularizaciju znanosti Eureka u partnerstvu s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Splitu, III. gimnazijom Split, osnovnim školama Kamen-Šine, Žrnovnica i Lučac te Clusterom za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 267.676,70 eura, a u potpunosti je osigurana bespovratnim sredstvima. Od toga 85 posto financira Europski socijalni fond plus, dok se 15 posto financira iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt se provodi od 12. ožujka 2025. do 12. ožujka 2027. godine, u okviru Programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.".

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu STEM edukacije, poticanje interesa djece i mladih za znanost te razvoj vještina budućnosti kroz istraživačko učenje, igru i kreativne aktivnosti.