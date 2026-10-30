Besplatne STEM radionice za djecu i mlade: Udruga Sunce u studenom donosi nove znanstvene avanture

Kako mikroplastika utječe na more, što se događa kada otpadne vode onečiste okoliš i na koji način znanost može pomoći u rješavanju ekoloških problema? Odgovore na ova i brojna druga pitanja djeca i mladi moći će otkriti tijekom studenoga, kada Udruga Sunce organizira novi ciklus besplatnih STEM radionica i javnih događanja. Aktivnosti se održavaju u sklopu projekta "Zaplovimo STEM vodama – karta za 2030.", čiji je cilj približiti znanost najmlađima kroz zanimljive pokuse, istraživanja i praktičan rad. Sudionici će imati priliku upoznati svijet mora i vode, istražiti neke od najvećih okolišnih izazova te naučiti kako znanstvene spoznaje mogu primijeniti u svakodnevnom životu.

Djeca će učiti kroz igru i eksperimente

Poseban naglasak stavljen je na iskustveno učenje, odnosno pristup u kojem djeca samostalno istražuju, postavljaju pitanja i dolaze do zaključaka. Umjesto klasičnog predavanja, polaznici će provoditi jednostavne eksperimente, promatrati njihove rezultate i otkrivati povezanost znanosti i prirode. "Djeca prirodno vole istraživati i postavljati pitanja. Kada im damo priliku da promatraju, eksperimentiraju i razmišljaju, razvijamo njihovo razumijevanje svijeta oko sebe, ali i vještine poput logičkog zaključivanja, kritičkog razmišljanja i kreativnosti", ističe Margita Radman, voditeljica Odjela za edukaciju i informiranje u Udruzi Sunce.

Sudjelovanje je potpuno besplatno

Iz Udruge Sunce pozivaju roditelje i djecu da se uključe u nadolazeće aktivnosti, naglašavajući kako su sve radionice i javna događanja besplatni. Detaljan raspored, uključujući datume, termine i lokacije održavanja, bit će dostupan u kalendaru događanja na mrežnim stranicama Udruge Sunce, koji se ažurira svakog trećeg dana u mjesecu. Roditelji koji žele iskazati interes za sudjelovanje svoje djece u budućim aktivnostima mogu to učiniti i putem posebnog obrasca dostupnog preko QR koda. Organizatori poručuju kako znanost ne mora biti ograničena na školske udžbenike, već može postati zanimljiv način upoznavanja svijeta, razumijevanja prirodnih procesa i razvijanja svijesti o važnosti zaštite okoliša.

Projekt "Zaplovimo STEM vodama – karta za 2030." provodi se uz financijsku potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), u okviru programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.", a sufinancira ga i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.