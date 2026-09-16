Besplatne STEM radionice za djecu i mlade u Splitu: Učenje kroz igru, eksperimente i istraživanje

Udruga za popularizaciju Eureka poziva djecu, učenike i mlade na sudjelovanje u edukativnim STEM radionicama u okviru projekta SVJETIONIK – STEM vještine za jačanje edukacijskih i tehnoloških inovacija: obrazovanje, napredak i kreativnost, ref.br. SF.2.4.06.04.0027. Projektne aktivnosti su usmjerene na razvoj STEM vještina s posebnim naglaskom na klimatske promjene, održivi razvoj i primjenu novih tehnologija. Sudjelovanje je, zahvaljujući financijskoj potpori Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), za sve sudionike u potpunosti besplatno.

Od srijede, 30. rujna, započinju 4 ciklusa od 20 besplatnih STEM radionica za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta! Radionice će se održavati svake srijede u prostoru Udruge za popularizaciju znanosti Eureka, u terminima prilagođenima predškolcima te učenicima osnovne škole. Kroz zanimljive eksperimente, praktične aktivnosti i istraživanje, djeca će učiti o klimatskim promjenama, obnovljivim izvorima energije, moru i održivim tehnologijama. Svaki ciklus uključuje 15 tematskih radionica, 4 gostujuća predavanja/radionice znanstvenika i jedan vođeni izlet u vjetroelektranu. Broj mjesta je ograničen, stoga prijavite svoje dijete na vrijeme: https://forms.gle/bKpZTHYT4XrMzmfv6.

Period provedbe ciklusa radionica: od 30. rujna 2026. do 3. ožujka 2027. (srijedom)

Lokacija: Vrančićeva 1, 21000 Split, prostor Udruge za popularizaciju znanosti Eureka

Radionice se održavaju u 4 ciklusa od 20 radionica, jednom tjedno (svake srijede) u sljedećim terminima:

Ciklus 1: 17:00 – 17:45

Ciklus 2: 17:45 – 18:30

Ciklus 3: 18:30 – 19:15

Ciklus 4: 19:15 – 20:00

Napomena: Radionice se, zbog školskih praznika, neće održati u sljedećim terminima: 23.12.2026., 30.12.2026., 6.1.2027. Mjesta se popunjavaju prema vremenu zaprimanja prijave – prednost imaju oni koji se prvi prijave, u skladu s kriterijima definiranim projektom. Svi sudionici koji osiguraju mjesto na ciklusima radionica pravodobnom prijavom dobit će e-mail s potvrdom sudjelovanja.

Uz navedene cikluse radionica, u rujnu će se održati i četiri jednokratne radionice za različite uzraste:

STEM radionica za srednjoškolski uzrast

Mjesto održavanja radionice: III. gimnazija Split, Ul. Matice hrvatske 11, 21000 Split

Vrijeme održavanja radionice: 23. rujna 2026. u 13:10-13:55.

Prijavni obrazac: https://forms.gle/jgo6hNT5b24GFTwx7

STEM radionica za osnovnoškolski uzrast

Mjesto održavanja radionice: OŠ Žrnovnica, Ul. Hrvatskih velikana 41, 21251, Žrnovnica

Vrijeme održavanja radionice: 24. rujna 2026. u 08:50-09:35.

Prijavni obrazac: https://forms.gle/gPoYubxpgmDC1dPs8

STEM radionica za osnovnoškolski uzrast

Mjesto održavanja radionice: OŠ Kamen Šine, Ul. Gospe od Karmela 1, 21000, Split

Vrijeme održavanja radionice: 25. rujna 2026. u 08:00-08:45.

Prijavni obrazac: https://forms.gle/Kd1KfhuPbr4dZPEm7

STEM radionica za osnovnoškolski uzrast

Mjesto održavanja radionice: OŠ Lučac, Omiška 27, 21000 Split

Vrijeme održavanja radionice: 25. rujna 2026. u 09:40-10:25.

Prijavni obrazac: https://forms.gle/CKXokC4SkNksURQ8A

Napomena: Broj mjesta na radionicama je ograničen. Mjesta se popunjavaju prema vremenu zaprimanja prijave – prednost imaju oni koji se prvi prijave, u skladu s kriterijima definiranim projektom. Svi sudionici koji osiguraju mjesto na radionici pravodobnom prijavom dobit će e-mail s potvrdom sudjelovanja.

Više informacija o projektu i projektnim aktivnostima, kontakt organizatora, kao i kalendare događanja za svaki mjesec, pronađite na: https://www.eureka.hr/projekti/svjetionik.

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u aktivnosti, istraže svijet znanosti kroz igru i istraživanje te razvijaju vještine budućnosti u okruženju koje potiče kreativnost i inovacije.

Informacije o projektu i EU financiranju:

Projekt SVJETIONIK, ref.br. SF.2.4.06.04.0027 provodi Udruga za popularizaciju znanosti Eureka u partnerstvu sa Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Splitu, III. Gimnazijom Split, osnovnim školama Kamen-Šine, Žrnovnica i Lučac te Clusterom za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split. Ukupna vrijednost projekta iznosi 267.676,70 EUR, u potpunosti je osigurana bespovratnim sredstvima, od čega 85 % financira Europski socijalni fond plus (ESF+), a 15 % Državni proračun Republike Hrvatske. Projekt se provodi od 12. ožujka 2025. do 12. ožujka 2027.

Projekt SVJETIONIK - STEM vještine za jačanje edukacijskih i tehnoloških inovacija: obrazovanje, napredak i kreativnost usmjeren je na jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu STEM edukacije s fokusom na klimatske promjene. Kroz niz radionica, predavanja, izložbi i javnih događanja, projekt promiče održivi razvoj i potiče djecu i mlade na razmišljanje o ekološkim izazovima današnjice koristeći interdisciplinarni STEM pristup.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva kroz osmišljavanje i provedbu STEM radionica za djecu, poticanje interesa za znanost i razvoj vještina budućnosti kroz istraživačko učenje.

Projekt se provodi uz financijsku potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.“. Realizira se temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a", s ciljem unaprjeđenja kapaciteta organizacija civilnoga društva za razvoj i provedbu.