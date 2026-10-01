Besplatne STEM radionice u Splitu: Ostalo još nekoliko slobodnih mjesta, prijave su otvorene

Udruga za popularizaciju Eureka poziva djecu, učenike i mlade na sudjelovanje u edukativnim STEM radionicama u okviru projekta SVJETIONIK – STEM vještine za jačanje edukacijskih i tehnoloških inovacija: obrazovanje, napredak i kreativnost, ref.br. SF.2.4.06.04.0027. Projektne aktivnosti su usmjerene na razvoj STEM vještina s posebnim naglaskom na klimatske promjene, održivi razvoj i primjenu novih tehnologija. Sudjelovanje je, zahvaljujući financijskoj potpori Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), za sve sudionike u potpunosti besplatno.

U tijeku je provedba 4 ciklusa od 20 besplatnih STEM radionica za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Radionice će se održavati u dolje navedenim terminima u prostoru Udruge za popularizaciju znanosti Eureka. Kroz zanimljive eksperimente, praktične aktivnosti i istraživanje, djeca će učiti o klimatskim promjenama, obnovljivim izvorima energije, moru i održivim tehnologijama. Svaki ciklus uključuje 15 tematskih radionica, 4 gostujuća predavanja/radionice znanstvenika i jedan vođeni izlet u vjetroelektranu. Već je održana prva radionica sva četiri ciklusa, ali ostalo je nekoliko slobodnih mjesta u tri od četiri ciklusa. Prijavite svoje dijete putem prijavnog obrasca.

Period provedbe ciklusa radionica: od 30. rujna 2026. do 3. ožujka 2027. (srijedom)

Lokacija: Vrančićeva 1, 21000 Split, prostor Udruge za popularizaciju znanosti Eureka

Radionice se održavaju u 4 ciklusa od 20 radionica, jednom tjedno (srijedom) u sljedećim terminima:

Ciklus 1: 17:00 – 17:45

Ciklus 2: 17:45 – 18:30

Ciklus 3: 18:30 – 19:15

Ciklus 4: 19:15 – 20:00

Napomena: Radionice se, zbog školskih praznika, neće održati u sljedećim terminima: 23.12.2026., 30.12.2026., 6.1.2027. Mjesta se popunjavaju prema vremenu zaprimanja prijave – prednost imaju oni koji se prvi prijave, u skladu s kriterijima definiranim projektom. Svi sudionici koji osiguraju mjesto na ciklusima radionica pravodobnom prijavom dobit će e-mail s potvrdom sudjelovanja.

Uz navedene cikluse radionica, u listopadu će se održati i četiri jednokratne radionice za različite uzraste:

1) STEM radionica za srednjoškolski uzrast

Mjesto održavanja radionice: III. gimnazija Split, Ul. Matice hrvatske 11, 21000 Split

Vrijeme održavanja radionice: 22. listopada 2026. u 13:10-13:55.

Prijavni obrazac je OVDJE.

2) STEM radionice za osnovnoškolski uzrast

Mjesto održavanja radionica: OŠ Žrnovnica, Ul. Hrvatskih velikana 41, 21251, Žrnovnica

Vrijeme održavanja radionica: 7. listopada 2026. u 09:50-10:35 i 10:40-11:25.

Prijavni obrazac je OVDJE.

3) STEM radionica za osnovnoškolski uzrast

Mjesto održavanja radionice: OŠ Kamen Šine – područna škola Sirobuja, Mandićeva 34, 21000 Split

Vrijeme održavanja radionice: 21. listopada 2026. u 14:00-14:45.

Prijavni obrazac je OVDJE.

Napomena: Broj mjesta na svim radionicama je ograničen. Mjesta se popunjavaju prema vremenu zaprimanja prijave – prednost imaju oni koji se prvi prijave, u skladu s kriterijima definiranim projektom. Svi sudionici koji osiguraju mjesto na radionici pravodobnom prijavom dobit će e-mail s potvrdom sudjelovanja.

Više informacija o projektu i projektnim aktivnostima, kontakt organizatora, kao i kalendare događanja za svaki mjesec, pronađite OVDJE.

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u aktivnosti, istraže svijet znanosti kroz igru i istraživanje te razvijaju vještine budućnosti u okruženju koje potiče kreativnost i inovacije.

Informacije o projektu i EU financiranju:

Projekt SVJETIONIK, ref.br. SF.2.4.06.04.0027 provodi Udruga za popularizaciju znanosti Eureka u partnerstvu sa Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Splitu, III. Gimnazijom Split, osnovnim školama Kamen-Šine, Žrnovnica i Lučac te Clusterom za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split. Ukupna vrijednost projekta iznosi 267.676,70 EUR, u potpunosti je osigurana bespovratnim sredstvima, od čega 85 % financira Europski socijalni fond plus (ESF+), a 15 % Državni proračun Republike Hrvatske. Projekt se provodi od 12. ožujka 2025. do 12. ožujka 2027.

Projekt SVJETIONIK - STEM vještine za jačanje edukacijskih i tehnoloških inovacija: obrazovanje, napredak i kreativnost usmjeren je na jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu STEM edukacije s fokusom na klimatske promjene. Kroz niz radionica, predavanja, izložbi i javnih događanja, projekt promiče održivi razvoj i potiče djecu i mlade na razmišljanje o ekološkim izazovima današnjice koristeći interdisciplinarni STEM pristup.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva kroz osmišljavanje i provedbu STEM radionica za djecu, poticanje interesa za znanost i razvoj vještina budućnosti kroz istraživačko učenje.

Projekt se provodi uz financijsku potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.“. Realizira se temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a", s ciljem unaprjeđenja kapaciteta organizacija civilnoga društva za razvoj i provedbu.