Besplatna znanstvena subota na PMF-u: Predavanje Ivice Puljka i predstavljanje Hrvatskog prirodoslovnog muzeja

Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu ovih se dana održava Ljetna tvornica znanosti, sedmodnevni program namijenjen djeci i mladima od 9 do 18 godina, koji kroz niz radionica potiče znatiželju i interes za prirodne znanosti.

U sklopu programa u subotu, 1. kolovoza, organiziraju se i dva besplatna događanja otvorena za javnost. U 19 sati Hrvatski prirodoslovni muzej predstavit će svoj rad i aktivnosti, dok će u 20 sati prof. Ivica Puljak održati popularno-znanstveno predavanje „Priča o svemiru i Higgsovom bozonu“, u kojem će kroz vlastito iskustvo rada u CERN-u približiti publici tajne svemira i fizike elementarnih čestica.

Program završava u nedjelju, 2. kolovoza, kada će biti održan završni sajam, s početkom u 10 sati, na kojem će polaznici predstaviti projekte i eksperimente na kojima su radili tijekom cijelog tjedna.

Sva događanja održavaju se na PMF-u u Splitu (Ruđera Boškovića 33), a ulaz je slobodan.