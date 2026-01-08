Besplatna STEM radionica za djecu u Splitu: Tlak, more i meteotsunami

Udruga za popularizaciju znanosti Eureka poziva djecu, učenike i mlade na sudjelovanje u edukativnim STEM radionicama u okviru projekta SVJETIONIK – STEM vještine za jačanje edukacijskih i tehnoloških inovacija: obrazovanje, napredak i kreativnost, ref.br. SF.2.4.06.04.0027. Projekte aktivnosti su usmjerene na razvoj STEM vještina s posebnim naglaskom na klimatske promjene, održivi razvoj i primjenu novih tehnologija. Sudjelovanje je, zahvaljujući financijskoj potpori Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), za sve sudionike u potpunosti besplatno. Pozivamo Vas da prijavite svoje dijete na sljedeću radionicu:

STEM radionica - tlak, more i meteotsunami

Radionica je namijenjena učenicima osnovnoškolskog uzrasta. Iznimno, mogu se prijaviti i mlađa djeca koja pokazuju izražen interes za STEM područje.

Djeca će na radionici:

- upoznati pojam tlaka i naučiti gdje ga susrećemo u svakodnevnom životu

- kroz jednostavne pokuse istražiti tlak zraka

- otkriti kako promjene tlaka mogu utjecati na razinu mora

- promatrati i razumjketi kretanje vode pri promjeni vanjskih uvjeta

- upoznati pojam meteotsunamija i razumjeti po čemu se razlikuje od potresnog tsunamija

Mjesto održavanja radionice: Udruga za popularizaciju znanosti Eureka, Vrančićeva 1, Split.

Vrijeme održavanja radionice: 9. siječnja 2026. od 10 do 11h.

Prijave su obavezne putem obrasca: https://forms.gle/pKYqrVAYdGKugD839

Napomena: Broj mjesta je ograničen! Mjesta se popunjavaju prema vremenu zaprimanja prijave – prednost imaju oni koji se prvi prijave, u skladu s kriterijima definiranim projektom.

Više informacija o projektu i projektnim aktivnostima, kao i kalendare događanja za svaki mjesec, pronađite na: https://www.eureka.hr/projekti/svjetionik.

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u aktivnosti, istraže svijet znanosti kroz igru i istraživanje te razvijaju vještine budućnosti u okruženju koje potiče kreativnost i inovacije.

Informacije o projektu i EU financiranju:

Projekt SVJETIONIK, ref.br. SF.2.4.06.04.0027 provodi Udruga za popularizaciju znanosti Eureka u partnerstvu sa Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Splitu, III. Gimnazijom Split, osnovnim školama Kamen-Šine, Žrnovnica i Lučac te Clusterom za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split. Ukupna vrijednost projekta iznosi 267.676,70 EUR, u potpunosti je osigurana bespovratnim sredstvima, od čega 85 % financira Europski socijalni fond plus (ESF+), a 15 % Državni proračun Republike Hrvatske. Projekt se provodi od 12. ožujka 2025. do 12. ožujka 2027.

Projekt SVJETIONIK - STEM vještine za jačanje edukacijskih i tehnoloških inovacija: obrazovanje, napredak i kreativnost usmjeren je na jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu STEM edukacije s fokusom na klimatske promjene. Kroz niz radionica, predavanja, izložbi i javnih događanja, projekt promiče održivi razvoj i potiče djecu i mlade na razmišljanje o ekološkim izazovima današnjice koristeći interdisciplinarni STEM pristup.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva kroz osmišljavanje i provedbu STEM radionica za djecu, poticanje interesa za znanost i razvoj vještina budućnosti kroz istraživačko učenje.

Projekt se provodi uz financijsku potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.“. Realizira se temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a", s ciljem unaprjeđenja kapaciteta organizacija civilnoga društva za razvoj i provedbu.