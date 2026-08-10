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Besplatna ljetna škola gitare u Splitu: Djeca će u tri dana naučiti svoje prve akorde

Sudjelovanje u ljetnoj školi potpuno je besplatno, no broj mjesta je ograničen, zbog čega organizatori pozivaju roditelje da djecu prijave što prije

Privatna glazbena škola „Boris Papandopulo“ krajem kolovoza organizira besplatnu malu školu gitare namijenjenu djeci od 9 do 14 godina. Broj mjesta je ograničen, a prijave su već otvorene.

Ljeto još nije gotovo, a posljednji dani školskih praznika mogu se iskoristiti i za upoznavanje s glazbom. Privatna glazbena škola „Boris Papandopulo“ u Splitu organizira besplatnu ljetnu školu gitare za djecu od 9 do 14 godina.

Mala škola održavat će se tijekom tri dana, 25., 26. i 27. kolovoza, svakoga dana od 10:30 do 12 sati, u prostorijama škole na adresi Papandopulova 15 u Splitu.

Prilika za prve akorde

Program je namijenjen djeci koja žele upoznati gitaru i napraviti svoje prve glazbene korake. Tijekom druženja polaznici će imati priliku upoznati instrument i naučiti osnove sviranja te, kako poručuju organizatori, zasvirati svoje prve akorde.

Sudjelovanje u ljetnoj školi potpuno je besplatno, no broj mjesta je ograničen, zbog čega organizatori pozivaju roditelje da djecu prijave što prije.

Ako se mališanima gitara svidi i požele nastaviti učiti, škola najavljuje i mogućnost nastavka na redovnom tečaju od 1. listopada, po cijeni od 50 eura mjesečno.

Kako se prijaviti?

Prijave su otvorene, a mjesto se može rezervirati telefonskim pozivom na:095 525 0715 ili 021 460 100

Tri ljetna prijepodneva tako bi nekim splitskim mališanima mogla biti prilika za prvi susret s gitarom – a možda i početak dugotrajnog druženja s glazbom.

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