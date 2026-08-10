Besplatna ljetna škola gitare u Splitu: Djeca će u tri dana naučiti svoje prve akorde

Privatna glazbena škola „Boris Papandopulo“ krajem kolovoza organizira besplatnu malu školu gitare namijenjenu djeci od 9 do 14 godina. Broj mjesta je ograničen, a prijave su već otvorene.

Ljeto još nije gotovo, a posljednji dani školskih praznika mogu se iskoristiti i za upoznavanje s glazbom. Privatna glazbena škola „Boris Papandopulo“ u Splitu organizira besplatnu ljetnu školu gitare za djecu od 9 do 14 godina.

Mala škola održavat će se tijekom tri dana, 25., 26. i 27. kolovoza, svakoga dana od 10:30 do 12 sati, u prostorijama škole na adresi Papandopulova 15 u Splitu.

Prilika za prve akorde

Program je namijenjen djeci koja žele upoznati gitaru i napraviti svoje prve glazbene korake. Tijekom druženja polaznici će imati priliku upoznati instrument i naučiti osnove sviranja te, kako poručuju organizatori, zasvirati svoje prve akorde.

Sudjelovanje u ljetnoj školi potpuno je besplatno, no broj mjesta je ograničen, zbog čega organizatori pozivaju roditelje da djecu prijave što prije.

Ako se mališanima gitara svidi i požele nastaviti učiti, škola najavljuje i mogućnost nastavka na redovnom tečaju od 1. listopada, po cijeni od 50 eura mjesečno.

Kako se prijaviti?

Prijave su otvorene, a mjesto se može rezervirati telefonskim pozivom na:095 525 0715 ili 021 460 100

Tri ljetna prijepodneva tako bi nekim splitskim mališanima mogla biti prilika za prvi susret s gitarom – a možda i početak dugotrajnog druženja s glazbom.