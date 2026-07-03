Besplatan pregled dječjih autosjedalica u Splitu: Roda poziva roditelje na važnu provjeru

U nedjelju, 5. srpnja 2026. od 9:00 do 11:00 sati na parkiralištu Mediteranskog instituta za istraživanje života, Meštrovićevo šetalište 45, udruga Roda organizira besplatan pregled dječjih autosjedalica u Splitu.

Roditelje koji žele obaviti pregled, molimo da rezerviraju svoj termin na broj 098 651 699 (SMS, Whatsapp, Viber). Bez najave termina nećemo biti u mogućnosti obaviti pregled.

Pregled prvenstveno služi da bi roditelji mogli provjeriti jesu li pravilno postavili autosjedalicu u svoje vozilo i smještaju li pravilno svoje dijete u nju. Naime, autosjedalice smanjuju rizik pogibije djeteta u sudaru do 70 %, a rizik ozbiljne ozljede za više od 90 %, no samo ako se pravilno koriste. Međutim, u Hrvatskoj se broj pravilno korištenih autosjedalica kreće od 10 % do 20 %, a to su brojke koje volonterke i volonteri udruge Roda ovakvim pregledima nastoje povećati.

Kako bi savjeti o pravilnoj upotrebi autosjedalica bili što učinkovitiji, Roda moli vozače koji dolaze na pregled da, ako je to moguće, sa sobom donesu upute proizvođača autosjedalice. Ako dovode dijete, poželjan je dolazak u paru kako bi jedna osoba mogla paziti na dijete dok druga namješta autosjedalicu prema našim uputama.

Rodini savjetnici i savjetnice za autosjedalice roditeljima i ostalim vozačima/icama dijelit će savjete i informacije o važnosti i pravilnom korištenju autosjedalica, te odgovarati na sva pitanja. Pozvane su i sve trudnice sa svojim partnerima.