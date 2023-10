BERBA MASLINA U PUNOM JE JEKU Donosimo ključne korake za uspješnu maslinarsku sezonu

U ovom mjesecu berba maslina se dobrano zahuktala, uljare rade, a miris ulja širi se nadaleko. A kada početi, vječno je pitanje, na koje ima stotinu odgovora. Istina je jedna, počnite onda kada vam se čini da ćete imati najkvalitetnije ulje. Sve sorte ne dozrijevaju u isto vrijeme, stoga treba odlučiti brati sve zajedno i čekati prosjek dozrijevanja ili brati sortu po sortu kako koja sazrije.

PRERADA ULJA

Još uvijek postoji dilema maslinara i ljubitelja ulja koje je ulje bolje – vrjednije, ukusnije, slađe, pikantnije, gorče, a naročito trgovački unosnije – ono od zelenih ili crnih maslina. Još uvijek se u preradi maslina primjenjuju dva sustava i to starinski ili tradicionalni prešanjem i moderni kontinuirani centrifugalni način. I jedan i drugi način, ako se pravilno radi, omogućuju proizvodnju ulja hladnim postupkom vrlo visoke kakvoće. Moderne uljare mogu preraditi i do 5000 kilograma ploda masline na sat, rade u dvije ili tri faze, s dodavanjem vode prilikom prerade ili bez dodatka vode uz korištenje separatora, koji odstranjuje sve nečistoće iz ulja.

REZIDBA tijekom berbe

Tijekom branja plodova režemo grane koje nam nisu potrebne za daljnji uzgoj, to jest one koje smo već prije planirali skratiti, a ovu radnju zovemo rezidba u debelo. To su grane koje su previsoke ili oštećene i svakako one koje smo tijekom ljeta prstenovali. S odrezanih grana djeca i stariji berači će lakše pobrati plodove.

GNOJIDBA nakon berbe

Neposredno nakon branja plodova, ako osnovnu jesensku gnojidbu maslina niste napravili ranije, vrijeme je obavite gnojidbu kojom se biljci dodaju hranjiva za sljedeću vegetacijsku sezonu. Ovisno o kemijskoj analizi i tipu tla, koju ste napravili krajem ljeta, a u suradnji sa stručnjacima, odabire se odgovarajuća formulacija NPK mineralnih gnojiva.

SAVJET EKOLOŠKIM MASLINARIMA

Odmah nakon branja plodova i rezidbe u debelo, rane treba premazati ekološkim voćarskim voskom, a grane i deblo dezinficirati dozvoljenim organskim sredstvima.