Berba grožđa nikad ranije: Klimatske promjene pomaknule sezonu za gotovo mjesec dana

Berba grožđa uskoro počinje i na istoku Hrvatske. U Iloku se tradicionalno obavljala krajem kolovoza i početkom rujna, no posljednjih godina počinje sve ranije, a pojedini vinari u vinograde će već idućeg tjedna.

- U posljednjih desetak godina berba se stalno pomiče prema ranije. Prije 20 ili 30 godina počinjali smo je sredinom ili u drugoj polovici rujna, a sada je to već u drugoj polovici kolovoza. Najraniju berbu imao sam prije dvije godine, 10. kolovoza, kada smo prvi put brali prije Velike Gospe - rekao je to u razgovoru za HRT diplomirani inženjer agronomije i vlasnik vinarije Vina Papak Ilok Mladen Papak.

U Iloku se tradicionalno obavljala krajem kolovoza i početkom rujna, no posljednjih godina počinje sve ranije, a pojedini vinari u vinograde će već idućeg tjedna.

Kako ističe Papak, klimatske promjene utječu na cijeli životni ciklus vinove loze. I dok sve više sunčanih i toplih dana smanjuje pojavu bolesti, istodobno utječe i na lozu i grožđe.

Visoke temperature uzrokuju dehidraciju i smežuravanje bobica te narušavaju odnos šećera i kiselina.

- Danas šećeri više nisu problem jer ih često imamo i više nego što treba. Sada je vrlo važno sačuvati kiseline, koje su presudne osobito za graševinu, dominantnu sortu u našem kraju - objasnio je Papak.

U njegovoj vinariji ne provodi se noćna berba, nego se grožđe bere u ranim jutarnjim satima kako bi u preradu stiglo što hladnije.

Zbog temperatura viših od 30 stupnjeva vinari će nastojati završiti posao što ranije tijekom dana.

- Pokušat ćemo što ranije pobrati grožđe kako bismo u početku dobili više kiselina. Na kraju berbe bit će manje kiselina, a više šećera, pa želimo postići dobar balans, osobito kod graševine, zaključio je Papak.