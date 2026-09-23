Bepini je tumor zauzeo gotovo pola prostora unutar lubanje: Splitski veterinar izveo težak zahvat, a nakon buđenja iznenadila je cijeli tim

Splitski veterinar Mario Gavranović prije 20 dana napravio je kompliciranu operaciju mozga kujici staroj sedam godina, francuskom buldogu Bepini, koja je dobro podnijela zahvat.

Bepina je završila kod veterinara nakon što je povremeno imala epileptične napade. Prvo je odradila rendgensko snimanje glave i vađenje krvi, a zbog kliničke slike i po preporuci veterinara magnetsku rezonancu.

- Rezonanca je pokazala kako je tumor zahvatio skoro 45 posto prostora unutar lubanje. Jedina opcija je bila kirurški zahvat. Vlasnici su bili upućeni na Veterinarski fakultet u Zagrebu međutim profesor koji obavlja takvu vrstu zahvata bio je odsutan jer je u Americi. Alternativa je bila operacija u Sloveniji ili drugdje u Hrvatskoj, pa su upućeni meni.

Nakon što su Bepinu primili i pregledali obavili su predanestezijske pripreme s obzirom da je to dosta komplicirano jer se životinja mora satima držati u općoj anesteziji i analgeziji. Bepina se probudila dva sata nakon završetka zahvata, odnosno četiri sata nakon što su liječnici počeli s procedurom.

Gavranović je pohvalio cijeli svoj tim, liječnice Tonku Trobradović i Martu Čurčić, tehničara Ivana Udovičića te studenta veterinarske medicine Petra Gavranovića, bez kojih, kaže, ne bi bilo moguće obaviti tako složenu operaciju.

Nakon buđenja Bepina je prepoznala svoje vlasnike što je iznenadilo cijeli tim jer se radilo o iznimno teškom zahvatu otvaranja lubanje i uklanjanja tumora. Gavranović tvrdi da je taj zahvat mogao imati i drugačiji ishod, no zajedno s vlasnicima koji su se na to odlučili, njegov educirani i ekipirani tim je zahvat i obavio.

- Sve je na kraju završilo kako treba, Bepina sada normalno funkcionira, nema više napada, trči i u tjedan dana nakon zahvata se kompletno vratila normalnom životu. Nažalost patohistološki nalaz je pokazao kako se radi o malignom tumoru. U dogovoru s vlasnicima ćemo odlučiti o daljnjem tijeku terapije odnosno hoćemo li raditi radioterapiju ili kemoterapiju.

I jedna informacija za kraj, u Hrvatskoj se u desetke ambulanti većih gradova obavlja kemoterapija za kućne ljubimce, no ne i radioterapija, odnosno zračenje za koje vlasnici svoje ljubimce moraju voditi u Postojnu u susjednu Sloveniju koja ima linearni akcelerator za zračenje životinja.