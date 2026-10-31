Beogradski odvjetnik najavljuje obračun: "Vučić je povijest, očekujem njegovo uhićenje!"

Pobjednička „Studentska Lista“ u Srbiji odgodila je formiranje parlamentarne većine odnosno nove vlade, ali ne odustaje od tzv. revolucionarne pravde koja se mora bez odgađanja obračunati s pojedincima iz bivšeg Vučićeva sustava.

Čedomir Stojković, odvjetnik koji je svojedobno bio priveden i uhićen u Srbiji zbog rušenja ustavnog poretka preko društvenih mreža, rekao je da se to nikad ne bi dogodilo da je Srbija u EU.

- Režim u Srbiji koji je nedemokratski, diktatorski, koristi različite načine da se obračuna sa svojim neistomišljenicima i spriječi istragu protiv sebe, rekao je Stojković dodajući da je podnio prijavu protiv bivšeg predsjednika Aleksandra Vučića zbog njegovog uplita u slučaj "safari u Sarajevu", piše HRT.

Neven Pavelić, glavni urednik portala „Hrvatska danas“, rekao je kako bi bilo dobro da Srbija postane država s ozbiljnom demokracijom.

- Hrvatskoj treba stabilno okruženje i stabilan susjed, vidjet ćemo hoće li ovo što se dogodilo polučiti takav rezultat, rekao je.

Stojković je rekao kako su pozivi na uhićenje pripadnika Vučićev režima opravdani i neophodni, sada kada je pala diktatora i strah popustio.

- U ovom trenutku u Srbiji se događa pokušaj kamufliranja i zataškavanja svih krađa koje je Vučićev režim provodio. Pritom imamo očigledna kaznena djela koja su počinjena pred kamerama, počevši od Informera koji je isisavao novac da bi građane nazivao ološem. Gledali smo policiju koja tuče ženu i djecu. Živjeli smo u strašnoj tiraniji i diktaturi koja je bila kamuflirana medijskim mrakom koji je Vučić zasadio po Srbiji, rekao je Stojković.

Naglasio je kako će brojni čelnici SNS-a biti procesuirani.

- Nikad nismo imali vladavinu prava, tek sada imamo priliku da institucije rade svoj posao i da kriminalce koji su se enormno obogatili konačno smjestimo tamo gdje treba, poručio je.

Vučić je povijest, on više ne postoji, ustvrdio je Stojković.

- On postaje nebitna politička snaga i vraćen je na politička podešavanja. Očekujem njegovo uhićenje, suviše je kaznenih djela učinio. Jedini kaos u Srbiji je onaj koji je režirao Vučić, stvaranjem potpunog bezakonja, rekao je Stojković.

Na društvenim mrežama najavljuju se štrajkovi studenata u Hrvatskoj, 20. studenoga u Zagrebu i 21. studenoga u ostalim gradovima.

- U Hrvatskoj kao i u svakoj državi EU-a postoje ljudi koji misle drugačije, njihovo je pravo da organiziraju prosvjed. Hrvatska se ne može uspoređivati s Francuskom, Italijom, a niti Srbijom. Međutim, to je kod nas apsolutno bezveze, ne možete povlačiti paralele između nadstrešnice u Novom Sadu i požara u Omišu. Hrvatska je funkcionalna demokracija, institucije rade svoj posao, rekao je Pavelić.