Beograd se oprostio od Ratka Mladića: U suzama ljubili sliku balkanskog krvnika

U beogradskom Domu Vojske Srbije danas je održana komemoracija ratnom zločincu Ratku Mladiću koji je preminuo u Haagu služeći doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i ratnih zločina.

Prema medijskim izvješćima, komemoraciji su uz članove obitelji nazočili srbijanski ministar pravde Nenad Vujić, predsjednik bosanskohercegovačkog enititeta Republika Srpska (RS) Siniša Karan, te ministri unutarnjih poslova, rada i boračko-invalidske zaštite RS-a Željko Budimir i Radan Ostojić.

Na komemoraciju je stigao i bivši potpredsjednik Vlade Jugoslavije Nikola Šainović koji je u Haagu osuđen na 18 godina zatvora zbog prisilnog premještanja, deportacija, ubojstava i progona albanskog stanovništva s Kosova, piše Radio Slobodna Evropa.

Komemoracija je, zbog istovremenog zasjedanja Središnjeg odbora vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) u Nišu koji je šefa države Aleksandra Vučića kandidirao za premijera, pala u drugi plan provladinih medija.

Bit će pokopan bez državnih počasti

Tijelo Ratka Mladića stiglo je u četvrtak na beogradski aerodrom Nikola Tesla, a sprovod će se održati u ponedjeljak.

Unatoč ranijim najavama, Mladić će biti pokopan bez državnih ili vojnih počasti, u obiteljskoj grobnici gdje počiva i njegova kći Ana, prenosi Euronews.

Sprovodu neće prisustvovati predsjednik Aleksandar Vučić, premijerka ni predsjednica parlamenta, a odbijeni su i zahtjevi da bude pokopan u Aleji zaslužnih građana. Prije pokopa, lijes će u ponedjeljak ujutro biti izložen u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac, prenosi Net.hr.