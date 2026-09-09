Benkovčani bijesni zbog otpada. "Trebaju odgovarati oni koji su ovo dopustili"

USKOK je objavio nove dokumente o ilegalnom otpadu. Na lokaciji bivšeg kamenoloma u Benkovačkom Selu u kojem je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada - opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan samog odlagališta, a potvrđena je i prisutnost različitih metala. Ilegalno odložen otpad na više lokacija u Hrvatskoj sve više zabrinjava građane.

USKOK je objavio nove nalaze o otpadu u Benkovcu i Gospiću. U benkovačkom slučaju pronađena je mikroplastika i izvan granica odlagališta, a za Gospić je zaključeno da su PFAS spojevi, poznati i kao vječne kemikalije, prisutni u koncentraciji nižoj nego na sličnim odlagalištima u svijetu.

Benkovčani bijesni zbog otpada. "Najprije trebaju odgovarati oni koji su ovo dopustili"

Prema nalazu USKOK-a, na dubini od 4 metra pronađena su i 4 metala: olovo, cink, bakar i najotrovniji antimon koji ima slično djelovanje kao i otrovni arsen.

U četiri od 19 uzoraka izmjerene vrijednosti antimona prekoračile su kriterij od 0,7 mg/kg za prihvat na odlagalište. Pronađena je i sekundarna mikroplastika, sintetička vlakna i čestice gume. Benkovčani su bijesni.

"Najprije bi trebali odgovoriti oni koji su ovo dopustili jer nisu mogli ne znati, tolike količine kamiona i otpada dovesti bez da je itko dopustio", rekao je stariji gospodin za HRT.

"Pojedinci su uzeli pare, neki 200 tisuća, neki milijun, dovezli otpad i pojeo vuk magare", rekao je drugi muškarac.