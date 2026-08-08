Benčić prozvala vlast zbog ilegalnog otpada: "Ovo ne smije proći bez političke odgovornosti"

Saborska zastupnica i koordinatorica Možemo! Sandra Benčić u subotu je iz Gospića oštro kritizirala postupanje državnih institucija u slučaju ilegalno odloženog otpada. Tvrdi da su nadležni, uključujući premijera, najmanje godinu i pol upoznati s problemom te da je postojala osnova za sumnju kako se među odloženim materijalom nalazi i opasan otpad koji može ugroziti podzemne vode.

Benčić smatra da je reakcija institucija trebala biti znatno brža te da je prioritet morao biti uklanjanje otpada i utvrđivanje odgovornosti.

"Umjesto da se bave hitnim saniranjem lokacije, utvrđivanjem odgovornosti za jedan od najvećih zločina protiv ljudi i okoliša, oni su se snebivali nad podzemnim spremnicima u Zagrebu", poručila je.

Prema njezinim riječima, slučaj Gospića nije izoliran problem, već posljedica načina na koji je u Hrvatskoj postavljen sustav gospodarenja otpadom. Prozvala je vlast zbog modela za koji tvrdi da omogućuje da otpad prolazi kroz više posrednika, dok se u konačnici gubi kontrola nad time gdje završava.

Kao primjere spomenula je slučajeve od Poznanovca i Gospića do Pazina i slavonskih poljoprivrednih površina.

"Posljedice će plaćati generacije"

Benčić upozorava da bi posljedice eventualnog onečišćenja mogle biti dugoročne, posebno ako su ugrožene podzemne vode.

"Ovaj zločin ne smije proći bez političke odgovornosti jer će ga plaćati generacije, generacije kojima je jedna klika oduzela ono što će biti najvažniji resurs budućnosti", kazala je.

Dodala je kako, prema njezinu mišljenju, nema prostora za višegodišnje čekanje završetka postupaka, osobito zato što ovo nije prvi slučaj sumnjivog ili nezakonitog zbrinjavanja otpada.

Posebno je kritizirala činjenicu da javni sektor nema dovoljno vlastitih kapaciteta za obradu otpada, zbog čega se poslovi povjeravaju privatnim tvrtkama, nakon čega se u lanac uključuju i drugi subjekti.

"Sustav je napravljen tako da se svi mogu praviti da ne znaju gdje na kraju završi neki otpad, bilo naš ili uvezeni", ustvrdila je Benčić.

Tvrdi i da postojeći model omogućuje uvoz otpada za koji Hrvatska nema odgovarajuće kapacitete obrade te da upravo takav sustav otvara prostor za zloupotrebe.

Na kraju je poručila kako se mora utvrditi ne samo kaznena, nego i politička odgovornost.

"Zna se čija je odgovornost takav sustav. I imamo pravo tražiti da tu odgovornost sada podnesu", zaključila je Benčić.