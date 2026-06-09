Benčić priznala: "'Stoko' je bilo upućeno HDZ-u"

Saborska zastupnica Sandra Benčić iz Možemo potvrdila je da je tijekom odlaska sa sjednice saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav izgovorila riječ "stoko", nakon što je HDZ objavio snimku na kojoj se ta riječ čuje kada Benčić izlazi iz kadra.

HDZ je njezin istup oštro prozvao, tvrdeći da je uvreda bila upućena Ivanu Malenici i zastupnicima parlamentarne većine. Iz stranke su poručili kako je takvo ponašanje neprimjereno saborskoj zastupnici i političarki koja se predstavlja kao dio progresivne i tolerantne političke opcije.

Benčić je, međutim, poručila da ne bježi od izgovorene riječi. Potvrdila je da ju je izrekla, ali i naglasila da se odnosila na HDZ. Kao razlog je navela način na koji je parlamentarna većina, prema njezinim riječima, vodila proceduru oko kandidata za suce Ustavnog suda. Tvrdi da je oporba navečer dobila 17 kandidatura, a rasprava je zakazana već za iduće jutro u 9 sati.

Zastupnica Možemo poručila je da se u tom trenutku osjećala kao mnogi građani koji, kako kaže, svakodnevno svjedoče političkoj sili, manipulaciji i podcjenjivanju. Dodala je da HDZ-u odgovara da se javnost danima bavi jednom riječju, a ne načinom na koji se donose odluke i funkcioniraju institucije.

Benčić se ispričala onima koji su riječ morali čuti, ali je poručila da, po njezinu mišljenju, najveći problem hrvatske politike nije izraz izgovoren u frustraciji, nego sustav koji takvu frustraciju proizvodi.