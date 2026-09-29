Beljo prokomentirao prvijenac i otkrio koliko mu znači

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras je od 20:45 igrala protiv Španjolske u Sevilli u sklopu 2. kola skupine 3 elitne skupine Lige nacija, a slavila je Španjolska rezultatom 4:1 odnosno golovima Yamala iz 2. i 63. minute, Pubilla iz 31. minute te Williamsa iz 89. minute. Za Hrvatsku je jedini pogodak zabio Beljo u 28. minuti.

Utakmicu je prokomentirao strijelac jedinog pogotka Dion Drena Beljo odgovaravši na novinarska pitanja.

Komentar utakmice?

Mislim da smo mogli bolje, dopuštali smo im da lako dođu do šuta i nismo im mogli ništa.

Nije mogao bolji prvijenac?

Da, šteta što smo izgubili.

Koliko Vam ovo znači? Je li ovo motivacija za dalje?

Sigurno da je motivacija za dalje, sretan sam što sam ovdje, dat ću sve od sebe da tu ostanem.

Sada slijedi Engelska...

Da, to je dobro u nogometu jer imaš priliku što prije zaboraviti poraz.