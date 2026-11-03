Belgijski veleposlanik stiže u Split: Na Ekonomskom fakultetu govorit će o izvozu i gospodarskoj diplomaciji

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu u srijedu, 4. studenoga, ugostit će belgijskog veleposlanika koji će studentima i nastavnicima približiti izazove međunarodnog gospodarstva i važnost gospodarske diplomacije.

Veleposlanik Kraljevine Belgije u Republici Hrvatskoj William De Baets održat će u srijedu, 4. studenoga 2026. godine, gostujuće predavanje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Predavanje će biti posvećeno ulozi izvoza, gospodarskoj diplomaciji i mogućnostima uspješnog poslovanja manjih država u globaliziranom svijetu.

Pod naslovom "How can a tiny country as Belgium and its economy thrive in today’s globalized world?", belgijski će veleposlanik predstaviti gospodarski model svoje zemlje te objasniti koliko je izvoz važan za njezin gospodarski razvoj. Posebnu pozornost posvetit će složenosti belgijskog i europskog institucionalnog okvira, instrumentima gospodarske diplomacije belgijske savezne vlade te važnosti bilateralnih poslovnih odnosa.

Studenti će imati priliku razgovarati s veleposlanikom

Gostovanje se održava u sklopu ciklusa predavanja veleposlanika "Economic Diplomacy in European and Geoeconomical Context", čiji je cilj povezivanje akademske zajednice s diplomatskom praksom te bolje razumijevanje međunarodnih gospodarskih odnosa. Javni dio programa započet će u 10:15 sati pozdravnim obraćanjem prof. dr. sc. Branke Ramljak, vršiteljice dužnosti dekanice Ekonomskog fakulteta u Splitu. Nakon predavanja predviđena je rasprava sa studentima i nastavnicima, koju će moderirati prof. dr. sc. Dražen Derado. Sudionici će tako imati priliku izravno razgovarati s belgijskim veleposlanikom o aktualnim gospodarskim pitanjima i međunarodnoj suradnji.

Prije početka javnog programa planiran je i službeni susret veleposlanika s Upravom Fakulteta. Predavanje će se održati u svečanom amfiteatru, u prizemlju aneksa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, na adresi Cvite Fiskovića 5.