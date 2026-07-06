Belgiji odbijena žalba, Balogun će igrati dvoboj osmine finala SP-a

FIFA-ina žalbena komisija odbila je hitnu žalbu Belgijskog nogometnog saveza, čime je potvrđeno da će američki napadač Folarin Balogun nastupiti u osmini finala Svjetskog prvenstva protiv Belgije, piše Telegram.

Prema pisanju sportskog novinara Bena Jacobsa, belgijski zahtjev je proglašen “nedopustivim”, a odluku je potpisao član komisije Salman Al-Ansari, čime je potvrđena ranija odluka FIFA-inih tijela.

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FIFA je objasnila da RBFA nije bio stranka u prvobitnom postupku, zbog čega nema pravni temelj za podnošenje žalbe na odluku Disciplinske komisije. Drugim riječima, Belgiji je poručeno da ne može osporavati odluku u postupku u kojem formalno nije sudjelovala.

Također je istaknuto kako predsjednik Žalbenog odbora Neil Eggleston, koji dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, nije sudjelovao u donošenju ove odluke.

Belgija će se možda žaliti arbitražnom sudu

Podsjetimo, u Belgijskom nogometnom savezu u ponedjeljak su tvrdili da im nije dostavljeno službeno obrazloženje niti tražena dokumentacija, što su smatrali ključnim problemom u cijelom procesu. Bez tih materijala onemogućeno im je da u potpunosti iskoriste dostupne pravne mehanizme.

Belgijska strana zbog toga je izrazila nezadovoljstvo načinom na koji je slučaj vođen te smatraju da cijeli proces ostavlja otvorena pitanja oko transparentnosti i proceduralne ispravnosti.

Unatoč odluci, Belgija najavljuje da zadržava pravo daljnjih pravnih poteza nakon utakmice, uključujući i mogućnost obraćanja Sportskom arbitražnom sudu (CAS) u Lausannei.

FIFA-ina odluka tako je dodatno zakomplicirala ionako napetu atmosferu uoči najiščekivanijeg dvoboja osmine finala Svjetskog prvenstva.