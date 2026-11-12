Belgijci traže novac od Hajduka, uključio se i ministar: Zbog utakmice na Poljudu stotine navijača u problemima

UEFA-ina kazna Hajduku zbog navijačkih incidenata na utakmici protiv Ajaxa dobila je neočekivan međunarodni nastavak. U Belgiji se posljednjih dana intenzivno raspravlja o sudbini nekoliko stotina navijača Sint-Truidensea koji su već kupili avionske karte za Split, ali sada ne mogu prisustvovati utakmici Konferencijske lige na Poljudu.

Kako pišu belgijski portali Voetbalkrant i Walfoot, pozivajući se na lokalni dnevnik Het Belang van Limburg, cijeli slučaj prerastao je u pitanje zaštite potrošača, a u njegovo rješavanje uključio se čak i član belgijske savezne vlade. Dodatnu pozornost privukla je procjena belgijskog kluba da dolazak njegovih navijača u Split, u okolnostima kada neće moći prisustvovati utakmici, predstavlja sigurnosni rizik.

Oko 500 navijača već je platilo putovanje

Hajduk će 26. studenoga na Poljudu ugostiti Sint-Truidense, ali utakmica će se zbog UEFA-ine disciplinske kazne igrati bez uobičajene prisutnosti publike. Problem je što su brojni belgijski navijači putovanje organizirali prije nego što je odluka o zatvaranju stadiona postala poznata. Prema belgijskim izvorima, oko 500 navijača već je rezerviralo avionske karte za Hrvatsku, pri čemu su pojedinačne cijene iznosile između 300 i 500 eura.

Voditelj brenda Sint-Truidensea Bert Stas potvrdio je za Het Belang van Limburg da je klub pokušao pronaći rješenje za svoje navijače. Hajduk je pristao vratiti novac za kupljene ulaznice, a prvi su navijači već dobili potvrde o povratu. Međutim, zahtjev da se nadoknade i troškovi avionskih karata odbili su i splitski klub i UEFA, što znači da bi dio belgijskih navijača mogao ostati bez nekoliko stotina eura.

U slučaj se uključio belgijski ministar

Belgijski klub sada priprema zajednički zahtjev za povrat troškova prema aviokompanijama, a podršku je dobio i od belgijskog ministra zaštite potrošača Roba Beendersa. Prema pisanju Voetbalkranta, klub je već neko vrijeme u kontaktu s ministrom, čiji bi suradnici trebali pomoći u razmatranju pravnih mogućnosti za povrat novca.

Stas je objasnio da u ministrovu uredu rade stručnjaci koji se svakodnevno bave sličnim potrošačkim pitanjima te da se klub nada njihovoj pomoći tijekom postupka. Iako su mnogi navijači uspjeli na vrijeme otkazati hotelski smještaj, s avionskim kartama situacija je znatno složenija. Belgijci se stoga nadaju da bi mogli dokazati postojanje izvanrednih okolnosti koje bi opravdale zahtjev za povrat novca, premda zasad nema jamstva da će u tome uspjeti.

Belgijci traže i službenu potvrdu o sigurnosti u Splitu

Posebno zanimljiv dio priče odnosi se na sigurnosnu procjenu dolaska gostujućih navijača. Sint-Truidense je još 22. listopada u službenom priopćenju naveo da je razmatrao mogućnost dolaska svojih navijača u Hrvatsku, unatoč tome što im neće biti dopušten ulazak na stadion. Međutim, belgijski klub zaključio je da takav potez ne bi bio odgovoran zbog sigurnosne procjene na terenu.

Prema najnovijim informacijama belgijskih medija, Sint-Truidense sada preko Hajduka želi dobiti pisanu potvrdu hrvatskih nadležnih tijela o mogućim sigurnosnim rizicima za svoje navijače. Takav dokument mogao bi poslužiti kao dodatni argument u pokušaju dokazivanja izvanrednih okolnosti pri traženju povrata novca za putovanje. Pritom treba naglasiti da je riječ o procjeni i zahtjevu belgijskog kluba, a ne o javno potvrđenoj službenoj ocjeni hrvatskih vlasti da je dolazak belgijskih navijača u Split nesiguran.

Hajduk plaća cijenu incidenata, Poljud ipak neće biti potpuno prazan

Podsjetimo, UEFA je kaznila Hajduk zbog incidenata na europskoj utakmici protiv Ajaxa, među kojima je bilo i korištenje pirotehnike koje je dovelo do prekida susreta. Jedna od posljedica je utakmica protiv Sint-Truidensea bez gledatelja, što splitskom klubu donosi dodatan financijski udarac zbog izgubljenih prihoda od ulaznica.

Ipak, tribine Poljuda neće nužno biti potpuno prazne. Hajduk je 5. studenoga objavio da će, prema UEFA-inim pravilima, utakmicu moći organizirano pratiti skupine djece iz nogometnih škola, akademija i sportskih klubova, uz odrasle pratitelje. Riječ je o djeci koja su navršila osam, ali još nisu navršila 14 godina, a njihov dolazak bit će besplatan, uz prethodnu prijavu i potvrdu organizatora. Utakmica je na rasporedu 26. studenoga u 21 sat.

Umjesto puta na Poljud, zajedničko gledanje u Belgiji

Dok se nastavlja potraga za mogućnošću povrata novca, Sint-Truidense razmatra organizaciju zajedničkog gledanja utakmice na velikom ekranu u Belgiji. Klub navodno priprema i dodatnu gestu za navijače koji su zbog nemogućnosti odlaska na utakmicu pretrpjeli financijski gubitak, premda je jasno da takvo okupljanje neće nadoknaditi novac potrošen na avionske karte.

Cijeli slučaj tako dobiva i širu dimenziju jer otvara pitanje tko bi trebao snositi financijske posljedice kada klub zbog disciplinske kazne mora igrati pred zatvorenim tribinama, a gostujući navijači već su platili putovanje. Za nekoliko stotina Belgijaca to više nije samo nogometno pitanje, nego i potencijalno vrlo skup problem.

Izvori: Voetbalkrant, Walfoot, Het Belang van Limburg, službena priopćenja Sint-Truidensea i HNK Hajduk Split.