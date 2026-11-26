Uoči večerašnjeg susreta Hajduka i belgijskog Sint-Truidensea u sklopu Konferencijske lige, gostujući navijači stigli su na Poljud.

U Split su doputovala četiri autobusa belgijskih navijača, koji su smješteni na zapadnoj tribini stadiona. Dobro raspoloženi, sa žuto-plavim šalovima, pozirali su našem reporteru uoči početka utakmice.

Posebno zanimljiv gost na Poljudu je japanski novinar koji je čak iz Tokija doputovao u Split kako bi pratio večerašnji europski ogled.

Podsjetimo, zbog UEFA-ine kazne Hajduk večeras neće imati uobičajenu podršku svojih navijača, no na istočnoj tribini očekuje se više od osam tisuća djece u dobi od osam do 14 godina.

Bijeli će tako imati podršku najmlađih navijača, dok će Belgijce bodriti njihovi navijači pristigli u Split.

Utakmica počinje u 21 sat, a kako izgleda atmosfera među gostujućim navijačima uoči susreta, pogledajte u našoj fotogaleriji i videu.