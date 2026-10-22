Belgijanci reagirali na zatvaranje Poljuda: "Poslat ćemo dopis UEFA-i i Hajduku"

UEFA je žestoko kaznila Hajduk zbog incidenata na utakmici Konferencijske lige protiv Ajaxa. Splitski klub mora platiti ukupno 96 tisuća eura, a sljedeću domaću europsku utakmicu protiv belgijskog Sint-Truidena odigrat će pred praznim tribinama Poljuda.

Na to je reagirao i belgijski klub, koji se oglasio priopćenjem za javnost, poručivši da su njihovi navijači s velikim nestrpljenjem iščekivali gostovanje u Splitu. Međutim, zabrinjava ih činjenica da su pojedini navijači već kupili zrakoplovne karte i organizirali putovanje u Hrvatsku.

Belgijski klub sada istražuje mogućnost povrata putnih troškova navijačima koji su već rezervirali letove. Poručili su da će zatražiti pravni savjet, nakon čega će poslati službeni dopis UEFA-i Hajduku.

Istodobno razmatraju organizaciju posebnog događaja u svom gradu, na kojem bi navijači mogli zajedno pratiti utakmicu protiv Hajduka i barem djelomično nadoknaditi propušteno europsko gostovanje.

U klubu su raspravljali i o mogućnosti da pokušaju izboriti dolazak svojih navijača koji su već kupili putne karte, ali su od te ideje zasad odustali zbog sigurnosnih razloga.

"Naravno da bismo najradije bili uz vas u Hrvatskoj. Međutim, na temelju sigurnosne procjene na terenu ne smatramo odgovornim dopustiti našim navijačima putovanje u Split", stoji u klupskom priopćenju, prenosi Gol.hr.