Belgija razbila SAD i izborila četvrtfinale

Belgija je uvjerljivom pobjedom protiv SAD-a izborila plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva. U jednoj od najkontroverznijih utakmica osmine finala slavila je rezultatom 4:1, a susret je obilježio odlični Charles De Ketelaere, ali i odluka FIFA-e koja je izazvala brojne reakcije.

De Ketelaere predvodio Belgiju do velike pobjede

Belgijci su sjajno otvorili utakmicu i već u 9. minuti stigli do vodstva. Strijelac je bio Charles De Ketelaere, koji je ponovno pogodio u 33. minuti i tako usmjerio susret u korist svoje reprezentacije. SAD se nakratko vratio u utakmicu u 31. minuti, kada je Malik Tillman preciznim udarcem iz slobodnog udarca smanjio rezultat. Ipak, američka nada nije dugo trajala jer je Belgija do kraja susreta potpuno preuzela kontrolu.

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De Ketelaere je u 57. minuti upisao i asistenciju, kada je Hans Vanaken pogodio za 3:1. Konačnih 4:1 postavio je Romelu Lukaku u 93. minuti, nakon što je ušao s klupe.

Kontroverza oko Baloguna zasjenila susret

Unatoč uvjerljivoj belgijskoj pobjedi, utakmica je ostala u sjeni velikog skandala koji je izazvao odluku FIFA-e. Naime, američkom napadaču Folarinu Balogunu, koji je u utakmici protiv Bosne i Hercegovine dobio crveni karton, suspenzija je odgođena pa je mogao nastupiti protiv Belgije. FIFA je tu odluku, prema navodima, donijela pod pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa, što je izazvalo brojne kontroverze i otvorilo pitanje regularnosti jedne od najvažnijih utakmica dosadašnjeg dijela turnira.

Ipak, ni Balogunov nastup nije pomogao SAD-u. Belgija je bila znatno bolja momčad i potpuno zasluženo izborila prolazak među osam najboljih reprezentacija svijeta.

Belgiju čeka Španjolska

Belgijska reprezentacija će u četvrtfinalu igrati protiv Španjolske. Nakon uvjerljive predstave protiv SAD-a, Belgijci u nastavak turnira ulaze s velikim samopouzdanjem.

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