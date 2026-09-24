Bekavac predstavio plan za novi mandat: „Potrebe Meja moramo pretvarati u konkretna rješenja“

Uoči kotarskih izbora koji će se održati u nedjelju, 27. rujna, oglasio se Ante Bekavac, aktualni predsjednik Vijeća Gradskog kotara Meje i nositelj liste HDZ-a i Domovinskog pokreta. Bekavac se osvrnuo na protekli mandat te predstavio smjer kojim njegova lista želi nastaviti ako ponovno dobije povjerenje birača.

Bekavac smatra da je Vijeće tijekom proteklog mandata nastojalo biti dostupno stanovnicima i konkretno pristupati svakodnevnim problemima u kotaru.

„Iza nas je mandat u kojem smo nastojali biti prisutni, dostupni i konkretni u rješavanju svakodnevnih problema našeg kotara. Siguran sam da smo u tome i uspjeli“, poručio je.

Navodi kako je popis realiziranih projekata dugačak te upućuje stanovnike da ga mogu pronaći na Facebook stranici Gradskog kotara Meje. Istaknuo je i da su se bavili pitanjima koja su u izravnoj nadležnosti kotara, ali i upozoravali na probleme za koje su odgovorne gradske službe i druga tijela.

Kao cilj za novi mandat Bekavac ističe bolju suradnju kotara i gradskih službi.

„Naša je vizija jednostavna: da Gradski kotar i nadležne gradske službe djeluju sinkronizirano, brzo i učinkovito, kako bi se potrebe našeg kotara pretvarale u konkretna rješenja“, naveo je.

Dodao je kako njegovu listu čine ljudi s iskustvom i, prema njegovim riječima, jasno postavljenim ciljevima za budućnost Meja.

Na kraju je stanovnike pozvao da prouče programe i kandidate te u nedjelju izađu na izbore. Sjedište GK Meje nalazi se u Njegoševoj 1A.

„Za Meje u kojima se radi, surađuje i napreduje!“, zaključio je Bekavac.