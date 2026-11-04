Bekavac odgovorio Mariniću zbog Marjanskih skala: "Grad je očistio skale, sanacija ograda je u proceduri"

Nakon što je splitski gradski vijećnik Srđan Marinić javno prozvao gradsku vlast zbog stanja Marjanskih skala, zaštićenog kulturnog dobra, stigla je reakcija Ante Bekavca, pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada Splita. Bekavac tvrdi da je Grad već proveo čišćenje, dok je sanacija oštećenih ograda u proceduri. Osvrnuo se i na Marinićevu tvrdnju da je upravo on predsjednik Gradskog kotara Meje.

Podsjetimo, Srđan Marinić, splitski gradski vijećnik s liste Centra, ranije je javno optužio gradsku vlast za nebrigu o Marjanskim skalama, zaštićenom kulturnom dobru pod oznakom Z-6482. Posebno je prozvao zamjenicu gradonačelnika Mateu Dorčić, pročelnika Antu Bekavca i ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan Jakšu Božanića.

Marinić je ustvrdio da se stanje na skalama nije popravilo unatoč ranijim najavama sanacije i čišćenja.

"Čestitam zamjenici gradonačelnika Šute Matei Dorčić na uspješnom podržavanju uništenja zaštićenog kulturnog dobra Marjanske skale (Z-6482), i to nakon više od tri mjeseca od odgovora na vijećničko pitanje da će nakon završetka turističke sezone pristupiti radovima sanacije i čišćenja", poručio je Marinić u svojoj objavi. U nastavku je prozvao i Bekavca, nazivajući ga predsjednikom Gradskog kotara Meje, a kritike je uputio i Božaniću zbog, kako je naveo, otklanjanja odgovornosti za devastaciju.

Božanić se ogradio od odgovornosti, sada odgovara i Bekavac

Na Marinićeve prozivke prvi je za Dalmaciju Danas reagirao Jakša Božanić, istaknuvši kako se sporno područje nalazi izvan granica Park-šume Marjan te da zbog toga nije u nadležnosti ustanove kojom upravlja.

"Radi se o tome da je područje izvan obuhvata Park-šume Marjan. Nažalost, situacija je tamo takva kakva jest, događaju se učestale delikvencije, a vjerujem da je Grad Split već pokrenuo postupak sanacije i održavanja. To je izvan naših granica, a automatski i izvan naše nadležnosti", kazao je Božanić. Nakon njegove reakcije oglasio se i Ante Bekavac, koji je za Dalmaciju Danas pojasnio što Grad poduzima po pitanju Marjanskih skala.

Bekavac: "Marinić bi trebao znati tko je predsjednik kotara"

Bekavac se najprije osvrnuo na Marinićevu tvrdnju da je on predsjednik Gradskog kotara Meje, istaknuvši da ta informacija nije točna. "Srđan Marinić izabran je za vijećnika u Gradskom kotaru Meje i smatrao sam da zna tko je aktualni predsjednik kotara, a to je trenutačno Anđela Blažević", poručio je Bekavac.

Potom je komentirao i stanje Marjanskih skala, naglasivši kako Grad nije zanemario njihovo održavanje. "Grad Split izvršio je kompletno čišćenje poda na predmetnim skalama, a što se tiče samih ograda, sanacija je naručena prije nekog vremena. Zbog kompleksnosti radova ona ne može biti odmah izvršena", pojasnio je pročelnik.

Za obnovu ograda potrebno je više vremena

Prema riječima pročelnika Bekavca, problem predstavlja specifičan izgled stupova ograde, čija izrada i obnova zahtijevaju složeniji postupak. "Zbog izrade tih stupova u reljefu kakav izvorno imaju, sanacija zahtijeva dulje vrijeme. Cijeli postupak je u proceduri i, kako bismo sve vratili u prvobitno stanje, jednostavno je potrebno određeno vrijeme", rekao je Bekavac.