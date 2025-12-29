BEBEK PRED NOVOGODIŠNJI NASTUP NA RIVI: „Ne znam kako žive ljudi u drugim zemljama, ako nemaju Split"

Jedan od najvećih glazbenih velikana ovih prostora, Željko Bebek, za doček Nove 2026. godine stiže na splitsku Rivu. Posebnost ovog nastupa je i činjenica da će na pozornici biti sa sinom, a Split – grad koji ga veže uz glazbu, more i život – još jednom će postati središte velike emocije, pjesme i zajedništva.

Sa sinom nastupate i na pozornici. Kakav je to osjećaj?

- To je jedna od najljepših stvari koja mi se u životu dogodila. Sin je u pravom trenutku odrastao, pokazao ljubav prema glazbi, naučio sve što treba naučiti i danas sa mnom ide po pozornicama diljem svijeta.

Vaša karijera imala je različite faze – od Bijelog dugmeta do samostalnog puta. Što je za Vas glazba?

- Živjeti u glazbi je blagoslov, to je fantazija. Već 50 godina djelujem u glazbi – bilo je tu puno lijepih stvari, a naravno, karijera je sastavljena od uspona i padova. Na kraju preživi onaj tko ima puno više uspjeha nego padova.

Uz Zagreb i Sarajevo, Split je također Vaš grad. Gotovo dvaput mjesečno nastupali ste u legendarnom Mississippiju.

- Mississippi je bio negdje na polovici moje karijere, a prije toga – nema gdje nisam nastupao u Splitu. Gripe, u najljepšoj dvorani na svijetu, uvijek su bile dupkom pune. Tu je i Staro Hajdukovo. Split sam zavolio davno, davno – možda još kad sam ovdje naučio plivati i s društvom ljetovao. Puno me ljepota veže uz Split, osim ove glazbene koja je stvarno nevjerojatna. To je velika ljubav. Osim toga, svoj brod držim u Splitu, u Lučici, i već 25 godina sam ovdje svake godine i do pola godine. Kroz sva ta druženja – i s ribolovcima i glazbeno – najdraže mi je kada me Splićani zovu Žele. Split me zaista čini sretnim. Ne znam kako žive ljudi u drugim zemljama ako nemaju Split. Ne mogu vam opisati koliko sam bio sretan kada su me ove godine pozvali da baš ovdje, na mjestu gdje inače popijem kavu ili odem na dobar ručak, po prvi put u životu sa sinom, bendom i svim Splićanima, Splićankama i gostima zajedno dočekam 2026. godinu.

Što publika može očekivati za novogodišnju noć? Nedavno Vam je izašao i novi album.

- Izašao je album Live, s pjesmama koje su se svirale tijekom 50 godina moje karijere. Na njemu su i koncerti iz Zagreba i Splita, koje sam objedinio u jedno izdanje – to je moj poklon samome sebi za 50 godina glazbe. A Splitu… svaku pjesmu koju ću svirati – Split zna. Ne mogu donijeti nikakvu tajnu i reći „sad ću svirati nešto novo“, jer nove pjesme trebaju vrijeme da zažive. Ima toliko pjesama koje već 50 godina zajedno pjevamo u Splitu, naravno uz poneke novije. Bit će to poznat repertoar, zajedničko pjevanje i užitak s puno energije i emocija. Split će nositi mene, a ja ću tu noć pokušati ponijeti Split. Sjećate li se koncerta na Starom placu? To je bio jedan davni koncert s Bijelim dugmetom. Onaj tko tada nije imao koncert na Starom placu – ili je previše mlad ili je nešto propustio u životu. Taj koncert bio je poseban, nabijen energijom. Sjećam se i da sam na kraju koncerta od menadžera dobio balun koji sam „nabio“ u publiku, a netko ga je uspio uhvatiti i ponijeti kući kao uspomenu. Meni je to bio zaista lijep doživljaj.

Poruka za kraj?

- Svim Splićankama, Splićanima i gostima želim sretan Božić te puno zdravlja, mira i ljubavi u novoj 2026. godini.