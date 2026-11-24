Na današnjem predstavljanju bogatog adventskog programa u Kaštelima jedno od zanimljivijih pitanja bilo je koliko će ovogodišnja blagdanska događanja stajati gradski proračun.

Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović na pitanje novinara odgovorio je uz osmijeh, pritom se osvrnuvši na otkazani koncert u susjednom Splitu.

„Glavno je pitanje da naš advent košta koliko i otkazani koncert u Splitu. Šalu na stranu, za advent smo izdvojili 150 tisuća eura“, kazao je Ivanović, pojasnivši da taj iznos obuhvaća sva događanja, izvođače i produkciju.

Za 150 tisuća eura čak 12 koncerata

Ovogodišnji adventski program u Kaštelima donosi nastupe brojnih poznatih glazbenih imena, među kojima su Željko Bebek, Magazin, Cambi, Marko Kutlić, Mejaši i klapa Intrade, dok će za doček 2027. godine biti zadužen Siniša Vuco.

Uz koncerte, pripremljen je i poseban blagdanski program za najmlađe.

Vuco se osvrnuo na honorare izvođača

Zanimljivu poruku na predstavljanju programa uputio je i Siniša Vuco, osvrnuvši se na visoke glazbene honorare. Pozvao je kolege da budu umjereni u financijskim zahtjevima i ponude popuste gradovima u kojima žive, izlazeći tako u susret svojim sugrađanima.