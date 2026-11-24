Na današnjem predstavljanju bogatog adventskog programa u Kaštelima jedno od zanimljivijih pitanja bilo je koliko će ovogodišnja blagdanska događanja stajati gradski proračun.
Kaštela pripremila spektakularan advent: Stižu Bebek, Magazin i brojni drugi, a legendarni Vuco uvest će Kaštelane u novu 2027. godinu
Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović na pitanje novinara odgovorio je uz osmijeh, pritom se osvrnuvši na otkazani koncert u susjednom Splitu.
„Glavno je pitanje da naš advent košta koliko i otkazani koncert u Splitu. Šalu na stranu, za advent smo izdvojili 150 tisuća eura“, kazao je Ivanović, pojasnivši da taj iznos obuhvaća sva događanja, izvođače i produkciju.
Za 150 tisuća eura čak 12 koncerata
Ovogodišnji adventski program u Kaštelima donosi nastupe brojnih poznatih glazbenih imena, među kojima su Željko Bebek, Magazin, Cambi, Marko Kutlić, Mejaši i klapa Intrade, dok će za doček 2027. godine biti zadužen Siniša Vuco.
Uz koncerte, pripremljen je i poseban blagdanski program za najmlađe.
Vuco se osvrnuo na honorare izvođača
Zanimljivu poruku na predstavljanju programa uputio je i Siniša Vuco, osvrnuvši se na visoke glazbene honorare. Pozvao je kolege da budu umjereni u financijskim zahtjevima i ponude popuste gradovima u kojima žive, izlazeći tako u susret svojim sugrađanima.