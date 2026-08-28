Bebe počinju "lagati" ranije nego što se mislilo. To bi mogao biti znak inteligencije

Laganje obično ne povezujemo s bebama, no novo istraživanje pokazuje da se prvi oblici ponašanja nalik obmani mogu pojaviti iznenađujuće rano – već oko osmog mjeseca života. Roditelji zbog toga ne bi trebali biti zabrinuti jer stručnjaci smatraju da takvo ponašanje može biti dio normalnog kognitivnog i socijalnog razvoja, piše Parents.com.

Naravno, kada stručnjaci govore o bebama koje "lažu", ne misle na svjesne i promišljene laži kakve koriste starija djeca i odrasli.

"Ovdje ne govorimo o promišljenim lažima kakve mogu smisliti starija djeca ili tinejdžeri", objašnjava neuropsihologinja dr. Sanam Hafeez.

Što se smatra "laganjem" kod tako malog djeteta?

Autori istraživanja objavljenog u časopisu Cognitive Development ranu obmanu definiraju kao namjerno pogrešno postupanje radi izbjegavanja posljedica ili ostvarivanja neke koristi. Međutim, klinička psihologinja dr. Emma Murray upozorava da je kod beba vrlo teško utvrditi postoji li iza određenog ponašanja stvarna namjera.

Jedan od primjera je beba koja počne plakati kako bi je roditelj podigao, a zatim odmah prestane kada dobije željenu pažnju. Kod nešto starije djece to može biti brzo skrivanje čokolade nakon što čuju roditelja ili tvrdnja "Nisam ja!" dok tragovi onoga što su napravili još uvijek postoje.

Takvi trenuci roditeljima mogu biti simpatični, ali Hafeez smatra da iza njih stoji važan razvojni proces.

"Roditelji se često iznenade kada im kažem da je to normalno. Manipulativno? Možda. Ali to je ujedno znak da dijete uči uzeti u obzir što druga osoba zna ili ne zna te prema tome prilagođavati svoje ponašanje", kaže.

Istraživanje obuhvatilo više od 750 djece

Istraživači su ispitali više od 750 roditelja djece od rođenja do 47 mjeseci. Najraniji zabilježeni slučajevi razumijevanja i korištenja obmane pojavili su se već oko osmog mjeseca.

Prema procjenama autora, četvrtina djece mogla bi početi razumijevati obmanu oko 18. mjeseca, dok bi je neka mogla početi koristiti već oko 16. mjeseca.

Ipak, rezultate treba tumačiti oprezno. Istraživanje se temeljilo na roditeljskim opisima ponašanja, a ne na izravnom promatranju djece.

"Takvi su modeli korisni za prepoznavanje obrazaca, ali rezultate je teže tumačiti u stvarnom kontekstu, posebno kod dojenčadi kod koje je teško definirati i izmjeriti namjeru", objašnjava Murray.

Zašto bi "laganje" moglo biti dobar znak?

Stručnjaci naglašavaju da pokušaji obmane kod male djece ne znače da je dijete zločesto. Naprotiv, mogli bi pokazivati razvoj složenijih kognitivnih i socijalnih sposobnosti.

"Moje stručno mišljenje je da je obmana kod dojenčadi prije svega znak zdravog razvoja mozga, a ne problematično ponašanje", kaže Hafeez.

Pedijatrica dr. Molly O'Shea slaže se da je rana obmana normalan dio razvoja i na mnogo načina znak da djetetov mozak dobro funkcionira.

Da bi dijete pokušalo nekoga obmanuti, mora početi shvaćati da druga osoba ne mora znati ono što ono zna te donekle predvidjeti kako će ta osoba reagirati.

"To je vrlo složeno razmišljanje za dijete od godinu i pol ili dvije godine", ističe O'Shea.

Ipak, potreban je oprez

Znanstvenici još ne mogu sa sigurnošću utvrditi koliko ponašanje koje roditelji opisuju kao obmanu zaista proizlazi iz djetetove namjere, a koliko iz roditeljskog tumačenja situacije.

"Potrebno je više istraživanja koja bi odvojila utjecaj roditeljske percepcije od stvarnog ponašanja dojenčadi", upozorava Murray.

Zbog toga roditeljima savjetuje da ne zaključuju automatski kako ih malo dijete namjerno pokušava prevariti.

Stručnjaci također ne preporučuju strogo kažnjavanje takvog ponašanja. Razumijevanje da eksperimentiranje s obmanom može biti dio razvoja roditeljima može pomoći da reagiraju mirnije i postupno grade odnos povjerenja s djetetom.

Ako ponašanje djeteta ipak izaziva zabrinutost ili ga prate veće promjene, preporučuje se razgovor s pedijatrom.