Bauk se obrušio na DP: "Teško je pronaći glasniju manjinu od one koja s dva posto podrške ima ministre i potpredsjednika Vlade"

SDP-ov saborski zastupnik Arsen Bauk oglasio se na društvenim mrežama komentarom na izjave jednog od čelnika stranke kojoj, kako navodi, ankete daju oko dva posto potpore, a koji je upozorio na „glasnu manjinu“.

Bauk je tu poruku iskoristio kako bi se osvrnuo na položaj Domovinskog pokreta u vladajućoj većini, ironično primijetivši da upravo ta stranka, unatoč relativno niskoj potpori u anketama, sudjeluje u izvršnoj vlasti.

– Kad jedan od čelnika stranke koja u anketama ima oko dva posto podrške upozorava na „glasnu manjinu“, čovjek mora priznati da govori o temi koju jako dobro poznaje – započeo je Bauk.

Dodao je kako je, prema njegovu mišljenju, teško pronaći „glasniju manjinu“ od one koja s takvom potporom ima ministre, potpredsjednika Vlade i „sasvim pristojan komad državne vlasti“.

U nastavku se poslužio biblijskom pričom o Davidu i Golijatu kako bi opisao odnos političke snage i zastupljenosti u vlasti.

– Tu se čovjek već malo pogubi u biblijskoj priči. Je li naš David ovdje David zato što predstavlja dva posto ili je Golijat zato što je ministar i dio vlasti? Po postotku David. Po funkciji Golijat. Po retorici – David koji se žali da ga Golijat ne pušta govoriti. Po količini mikrofona – definitivno Golijat – napisao je Bauk.

„Nitko vam ne začepljuje usta“

Bauk je naglasio kako svatko, pa tako i politička manjina, ima pravo javno iznositi svoje stavove, ali da isto pravo pripada i onima koji te stavove kritiziraju.

– I neka govori. U demokraciji i manjina ima pravo biti glasna. Čak i ona od dva posto. Ali isto pravo imaju i oni koje ministar naziva „glasnom manjinom“. Kritizirati nečije riječi, pjesme ili postupke nije „začepljivanje usta“ – poručio je.

Objavu je zaključio izravnom porukom ministru.

– Ministre, nitko vam ne začepljuje usta. Imate funkciju, mikrofone, kamere i poprilično velik institucionalni megafon za stranku od dva posto. Samo nemojte slobodu govora zamijeniti pravom da vam nitko ne odgovori – napisao je Bauk te zaključio riječima: „Neka nitko ne dira u moj (i vaš) dio Svemira...“