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Baturina na radaru Reala? Como navodno traži čak 80 milijuna eura

Navodno predsjednik "Kraljevskog kluba" Florentino Pérez pomno prati razvoj hrvatskog nogometaša

Martin Baturina odličnim je igrama na Svjetskom prvenstvu dodatno podigao svoju vrijednost na europskom tržištu. Hrvatski reprezentativac bio je među najzapaženijim igračima Vatrenih, a njegove predstave nisu promaknule ni najvećim europskim klubovima.

Prema informacijama koje je objavio turski stručnjak za transfere Ekrem Konur, za 22-godišnjeg veznjaka ozbiljno se zainteresirao Real Madrid. Navodno predsjednik "Kraljevskog kluba" Florentino Pérez pomno prati razvoj hrvatskog nogometaša.

Ipak, potencijalni transfer neće biti jednostavan. Kako navodi Konur, talijanski Como, u kojem Baturina nastavlja karijeru nakon odlaska iz Dinama, nije spreman pregovarati za iznos manji od čak 80 milijuna eura.

Baturina je jedan od najuspješnijih proizvoda Dinamove nogometne škole u posljednjem desetljeću. Rođen je 16. veljače 2003. u Zürichu, prve nogometne korake napravio je u Hajduku, zatim kratko nastupao za RNK Split, a 2017. godine prešao u Dinamovu akademiju. Ondje je izrastao u jednog od najperspektivnijih hrvatskih veznjaka i standardnog reprezentativca, a odlične igre na svjetskoj pozornici dodatno su ga lansirale među najtraženije mlade nogometaše Europe.

 

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