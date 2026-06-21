Baturina na pragu spektakularnog transfera? Evo tko ga želi

Manchester United i Aston Villa zainteresirani su za Martina Baturinu (23), javlja Sky Sport Italia. Talijani pišu kako je Baturinin zvjezdani status dodatno porastao na Svjetskom prvenstvu, nakon što je zabio fantastičan pogodak u porazu Hrvatske 4:2 od Engleske. Time je postao drugi igrač iz Serie A koji se upisao u strijelce na ovom Mundijalu, prenosi Index.

Njegove dobre igre na reprezentativnoj sceni samo su nastavak sjajne forme koju je pokazivao u dresu Coma. Baturina je bio jedan od ključnih igrača u povijesnoj sezoni talijanskog kluba, osiguravši plasman u Ligu prvaka s osam postignutih golova i četiri asistencije. Talijanski mediji ističu kako je njegova sezona, koja je do siječnja bila ispod očekivanja, doživjela preokret nakon pobjedničkog gola protiv Bologne u 94. minuti.

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Velikani u redu za potpis

Interes za hrvatskog veznjaka nije novost. Osim Manchester Uniteda, koji zasad pomno prati situaciju bez slanja službene ponude, u utrci su i drugi premierligaški klubovi. Navodi se da je Como ovoga ljeta već odbio ponudu od 50 milijuna eura, a nagađa se da je stigla od Aston Ville, iako identitet kluba nije službeno potvrđen.

Ranije su ga pokušali dovesti i iz Leedsa, dok se za njega raspitivao i njemački velikan Bayern München. S obzirom na to da je Baturina posljednjih mjeseci sve češće povezivan s transferom karijere, a njegove igre za klub i reprezentaciju nastavljaju oduševljavati, teško je zamisliti da će još dugo ostati u Comu.

Već dugo postoji interes za njega

Interes za Baturinu je velik. Prošlog siječnja Leeds je Comu poslao ponudu koja je s bonusima dosezala blizu 30 milijuna eura, no talijanski klub ju je odlučno odbio. U Comu se nisu željeli odreći ključnog igrača usred sezone, procijenivši da će im biti presudan u borbi za vrh, ali i da bi mu vrijednost do ljeta mogla dodatno porasti.

Prema pisanju Goala, u Italiji ga pozorno prati Inter, dok su se ranije za njega zanimali Torino i Fiorentina. Interes pokazuju Manchester United i Arsenal, koji ga je pokušao dovesti i prošlog ljeta prije nego što se Baturina odlučio za Como. Baturinin ugovor vrijedi do lipnja 2030., a Transfermarkt ga procjenjuje na 30 milijuna eura.