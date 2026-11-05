BATUMI 2010 - SPLIT 77-97: Pobjeda Žutih u Gruziji

Košarkaši Splita upisali su pobjedu na gostovanju kod Batumija 2010 u Gruziji slavivši rezultatom 77:97, a koji je ujedno bio bolji u prvoj (17:35), drugoj (16:24) i posljednjoj četvrtini (16:21), dok su domaćini bili bolji u trećoj dionici utakmice (28:17).

Najučinkovitiji je igrač Žutih bio Bajo s double-double učinkom od 13 poena, 10 skokova, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom, a potom Kučić s 22 poena, 4 skoka, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Johnson s 13 poena, 3 skoka, 5 asistencija i 5 ukradenih lopti; Kačinas s 11 poena, 8 skokova, 4 asistecnije i 2 ukradene lopte; McLaughlin sa 7 poena, 8 skokova, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Gulin sa 7 poena i 2 skoka; Turudić sa 6 poena, 8 skokova, 1 asistencijom, 2 ukradene lopte i 2 bloka; Vuko sa 6 poena, 2 skoka i 1 asistencijom; Salamunić s 4 poena, 2 skoka i 2 asistencije; Runjić s 4 poena, 1 skokom, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom te Rebec s 4 poena, 5 asistecnija i 2 ukradene lopte.

Split će iduću utakmicu odigrati protiv Samobora 7. studenoga u sklopu 7. kola SuperSport Premijer lige.

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