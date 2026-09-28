Baština u rukama budućnosti: Djeca će uz Krku otkrivati tradicijska znanja i vještine

Javna ustanova Nacionalni park Krka uključila se u ovogodišnje obilježavanje Dana europske baštine programom „Baština u rukama budućnosti“, koji će se održati u subotu, 3. listopada od 11 do 14 sati na Skradinskom buku. Program uključuje i radionicu namijenjenu djeci od šest do jedanaest godina, koja će se na njoj upoznati s tradicijskim znanjima i vještinama povezanim s rijekom Krkom i načinom života uz nju. Program je besplatan, a djeca moraju doći u pratnji barem jednog roditelja. Budući da je broj sudionika ograničen, za sudjelovanje se treba prijaviti preko Google obrasca .

Kroz stručno vođenje i edukativnu radionicu djeca će se upoznati s dijelom bogate kulturnopovijesne i etnografske baštine Nacionalnog parka Krka i otkriti kako su nekadašnji stanovnici toga prostora živjeli i radili i na koje su sve načine koristili prirodne resurse koji su ih okruživali.

Program započinje obilaskom obnovljenih vodenica na Skradinskom buku, u kojima se danas prezentiraju tradicionalni zanati i vještine poput mljevenja žita, tkanja i kovanja. Djeca će tako upoznati ulogu tih objekata u svakodnevnom životu čovjeka u prošlosti, a saznat će i kakav je tijekom stoljeća bio suživot Krke i ljudi koji su živjeli uz nju.

Nakon obilaska vodenica održat će se edukativna radionica posvećena obradi ovčje vune i umijeću tkanja na tradicionalni način. Sudionici će upoznati put vune od runa do gotova proizvoda i doznati kako se nekada obrađivalo sukno i kakvu je ulogu u tom procesu imala stupa. Tkalačko umijeće nekad je bilo važan dio svakodnevnog života pa se prenosilo s koljena na koljeno unutar obitelji i zajednice.

Polaznici radionice moći će nakon nje uživati u nastupu Kulturno-umjetničke udruge „Miljevci“, koja već dugi niz godina tradicionalnom ojkavicom i kolima miljevačkog kraja prenosi svijetom zvuke kamenite ravnice omeđene rijekama Krkom i Čikolom.

Cilj programa je približiti djeci vrijednosti kako materijalne tako i nematerijalne kulturne baštine i potaknuti ih na razumijevanje važnosti njezina očuvanja. Upoznavavši se s tradicijskim vještinama i znanjima, najmlađi će vidjeti da je baština živo nasljeđe koje se prenošenjem s generacije na generaciju može i mora čuvati i za budućnost.

Program „Baština u rukama budućnosti“ dio je manifestacije Dani europske baštine, koju je pokrenulo Vijeće Europe, a od 1999. godine provodi se kao zajednička inicijativa Vijeća Europe i Europske unije. Hrvatska se obilježavanju te manifestacije priključila 1995. godine. Dani europske baštine obilježavaju se rujnu i listopadu brojnim programima kojima se javnosti približava kulturna baština.

Tema ovogodišnjih Dana europske baštine je „Ugrožena baština: revitalizacija, otpornost, nove interpretacije“, čime se naglašava potreba za pronalaženjem novih načina očuvanja, predstavljanja i prenošenja kulturne baštine budućim generacijama.