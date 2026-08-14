Baška Voda šalje pomoć Omišu nakon katastrofalnog požara: Donirat će 10.000 eura za sanaciju

Nakon razornih prizora s omiškog područja, u pomoć stradalima uključila se i Općina Baška Voda. Načelnik Vjekoslav Radić objavio je kako će Općina Gradu Omišu donirati 10.000 eura za sanaciju posljedica katastrofalnog požara.

Radić je poručio kako je odluku donio potaknut teškim prizorima s područja Omiša te naglasio da Baška Voda želi pokazati solidarnost sa svojim susjedima.

„Potaknut tragičnim slikama sa područja grada Omiša donio sam odluku da Općina Baška Voda donira gradu Omišu kao pomoć za sanaciju posljedica katastrofalnog požara 10.000 EUR“, poručio je Radić.

Istaknuo je kako je riječ o simboličnom iznosu kojim žele pokazati da pogođeni požarom nisu sami.

„Simbolički iznos kojim pokazujemo da stojimo uz naše susjede i prijatelje i da smo im na raspolaganju u svim njihovim potrebama“, dodao je.

Svoju poruku načelnik Baške Vode završio je kratkim riječima: „Ne ponovilo se…“

Također, Općina Baška Voda je u suradnji sa Crvenim križem odlučila ponuditi pomoć osobama pogođenim katastrofalnim požarom na području grada Omiša. Pomoć se nudi u vidu smještaja osoba u školi u Bastu i prehrane u restoranu Puntin.

Baška Voda tako se pridružila brojnim gradovima, općinama, građanima i organizacijama koji su nakon katastrofalnog požara ponudili pomoć Omišu i njegovim stanovnicima.