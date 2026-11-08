Baška Voda danas odlučuje o sudbini načelnika Radića: Evo prve neslužbene brojke izlaznosti na referendum

U Općini Baška Voda danas se održava referendum o opozivu općinskog načelnika Vjekoslava Radića, a prema neslužbenim informacijama koje je portal Pod Biokovom dobio iz dva izvora, do 12 sati na području cijele općine glasovalo je oko 600 birača. Od toga je, također prema neslužbenim podacima, u samom naselju Baška Voda do podneva glasovalo oko 450 birača, dok se preostali broj odnosi na ostala naselja općine.

Riječ je o informacijama koje zasad nisu službeno potvrđene. Nadležno izborno povjerenstvo još nije objavilo službene podatke o izlaznosti. Prema podacima o 2.848 upisanih birača, neslužbena brojka od oko 600 birača značila bi izlaznost od približno 23 posto na području cijele općine do 12 sati.

Podsjetimo, referendum je raspisan nakon odluke Općinskog vijeća Baške Vode, a prethodnih tjedana obilježile su ga političke podjele unutar lokalnog HDZ-a te sukobi oko inicijative za opoziv načelnika.

Da bi opoziv bio uspješan, za njega se mora izjasniti većina birača koji su glasovali, pri čemu broj glasova za opoziv mora iznositi najmanje trećinu svih upisanih birača. Prema navedenom broju upisanih birača, to znači najmanje 950 glasova za opoziv. Glasovanje traje do 19 sati, nakon čega slijedi prebrojavanje glasova i utvrđivanje rezultata.