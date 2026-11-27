Dino Merlin ipak neće pjevati na splitskoj Rivi. Nakon višednevnih političkih polemika, protivljenja dijela javnosti, peticije za otkazivanje koncerta i rasprava o opravdanosti trošenja javnog novca, Grad Split odlučio je da neće potpisati ugovor za nastup popularnog bosanskohercegovačkog glazbenika.

U središtu rasprave našao se iznos od 300.000 eura, koji se povezivao s organizacijom koncerta, dok je iz Merlinova tima pojašnjeno da je ugovoreni iznos za njegov angažman i digitalnu kampanju trebao biti 140.000 eura bruto.

U javnosti se raspravljalo i o tome bi li novac namijenjen koncertu bilo opravdanije usmjeriti u druge svrhe, među ostalim i u nabavu PET/CT uređaja.

Međutim, u cijeloj raspravi o tome koliko bi Merlin koštao Split, znatno se manje govorilo o tome koliko će Split koštati činjenica da Merlin neće pjevati.

Koliko bi ljudi zbog koncerta doputovalo u Split? Koliko bi dodatnih noćenja ostvarili splitski hoteli i privatni iznajmljivači? Koliko bi zaradili ugostitelji, trgovci i prijevoznici, a koliko bi novca završilo u državnoj i gradskoj blagajni?

Za Dalmaciju Danas ekonomsku računicu napravio je profesor Paško Burnać s Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Gradska blagajna nije jedina blagajna u Splitu

Burnać na početku analize upozorava da se ekonomski učinci velikih glazbenih događanja ne mogu promatrati isključivo kroz iznos koji lokalna vlast izdvaja za njihovu organizaciju.

"Dio Splićana ovih dana ima razloga za zadovoljstvo: Grad je odustao od financiranja adventskog koncerta Dina Merlina, uz koji se u javnosti vezivao iznos od 300 tisuća eura. No ekonomska računica otkazivanja koncerta nije tako jednostavna. Koncert nije samo trošak. Koncert dovodi goste, a gosti troše. Gradska blagajna nije jedina blagajna u Splitu: pokušajmo procijeniti koliko je otkazivanjem koncerta ušteđeno u jednoj, a koliko je novca možda izostalo u ostalima", navodi Burnać.

Na Rivu je moglo stići i 30.000 ljudi

Polazišna točka njegove analize jest broj posjetitelja koje bi Merlinov besplatni koncert mogao privući u Split, uzimajući u obzir popularnost izvođača u Hrvatskoj i regiji.

"Merlin je jedan od rijetkih regionalnih izvođača koji rasprodaju sve što im se ponudi: zagrebačku Arenu napunio je četiri večeri zaredom, jednako kao i beogradsku Arenu, a ovog ljeta održao je tri koncerta na sarajevskom Koševu pred nekoliko desetaka tisuća ljudi. Na splitskoj Rivi za novogodišnje dočeke znali su se okupiti deseci tisuća ljudi, pa nije nerealno pretpostaviti da bi besplatan Merlinov koncert, uz povoljne vremenske prilike, privukao između 20 i 30 tisuća posjetitelja", procjenjuje profesor.

Međutim, za ekonomsku računicu nije presudan ukupan broj ljudi na Rivi, nego broj onih koji bi u Split doputovali upravo zbog koncerta.

"Većinu publike vjerojatno bi činili Splićani, čija bi se potrošnja samo prelila iz jednog lokala u drugi. Za ovu računicu važni su oni koji bi zbog Merlina stigli iz ostatka Hrvatske, BiH i Slovenije. Razumna procjena je da bi koncert doveo između tri i deset tisuća dodatnih posjetitelja."

U osnovnom scenariju Burnać računa s dolaskom šest tisuća dodatnih posjetitelja, od kojih bi četiri tisuće koristile smještaj u Splitu.

"U osnovnom scenariju to je šest tisuća ljudi, od kojih bi dvije trećine u Splitu noćile prosječno jednu i pol noć, jer bi mnogi od njih raniji dolazak spojili s dočekom, a trećina bi došla samo na koncert", pojašnjava.

Od 550.000 do 1,8 milijuna eura dodatnog prometa

Kako bi procijenio potencijalnu potrošnju posjetitelja, Burnać se poslužio podacima istraživanja TOMAS Hrvatska o turističkoj potrošnji na Jadranu.

"Prema posljednjem istraživanju TOMAS Hrvatska, turist na Jadranu dnevno potroši prosječno 162 eura, uključujući smještaj. Četiri tisuće gostiju sa šest tisuća dodatnih noćenja tako bi potrošili oko 970 tisuća eura. Dodamo li tome dvije tisuće jednodnevnih posjetitelja, uz pretpostavljenih šezdesetak eura po osobi za hranu, piće i druge usluge, dolazimo do približno 1,1 milijun eura dodatnog prometa", navodi profesor.

Ovisno o broju posjetitelja, Burnać izdvaja tri moguća scenarija.

Procijenjeni dodatni promet od Merlinova koncerta

"U pesimističnom scenariju bilo bi to oko 550 tisuća, a u optimističnom oko 1,8 milijuna eura. Naravno, promet nije isto što i dobit", naglašava Burnać.

Tko je ostao bez prilike za dodatnu zaradu?

Najveće gospodarske koristi od održavanja koncerta, prema Burnaćevoj analizi, imali bi splitski iznajmljivači i hotelijeri. Posebno je zanimljivo da je riječ o događanju koje se trebalo održati izvan glavne turističke sezone.

"Tko bi taj novac uzeo? Najveći dio iznajmljivači apartmana i hoteli, jer smještaj prema spomenutom istraživanju čini oko 44 posto turističke potrošnje. Zatim ugostitelji, taksisti, autobusni prijevoznici i trgovci", navodi profesor.

No od povećane potrošnje posjetitelja korist bi imala i država.

"Ni država, dakako, ne bi ostala praznih ruku. Uz primjenu različitih stopa PDV-a na smještaj, hranu, piće i ostale usluge, te uzimajući u obzir da dio privatnih iznajmljivača nije u sustavu PDV-a, procjena je da bi od ukupne turističke potrošnje državi pripalo oko 120 tisuća eura PDV-a."

Državi 120.000 eura PDV-a, Gradu znatno manje

Posebno je zanimljiva razlika između potencijalnih prihoda lokalnog gospodarstva, državnog proračuna i gradske blagajne.

Naime, iako bi Grad Split financirao koncert, najveći dio novca koji bi posjetitelji potrošili završio bi kod privatnih poduzetnika, dok bi od poreznih prihoda značajnu korist imala država.

"Gradska blagajna dobila bi znatno manje. Čak i kada bi svih šest tisuća noćenja podlijegalo turističkoj pristojbi po noćenju, Gradu bi pripalo tek oko dvije tisuće eura. Tome treba dodati porez na potrošnju pića i eventualne druge neizravne prihode. Prihodi od parkiranja uglavnom bi završili u blagajni gradskog poduzeća Split parking, a ne izravno u gradskom proračunu", pojašnjava Burnać.

Drugim riječima, gospodarska korist za grad kao cjelinu nije isto što i financijska korist za Grad Split kao jedinicu lokalne samouprave.

Gotovo četiri eura prometa na svaki uloženi gradski euro

Kada se usporede iznos od 300.000 eura, oko kojeg se posljednjih dana vodila žestoka javna rasprava, i procijenjena dodatna potrošnja posjetitelja, dolazi se do zanimljivog omjera.

"Usporedba je prilično poučna. Prema pojednostavljenoj računici, Merlinov koncert mogao je potaknuti oko 1,1 milijun eura dodatne potrošnje, odnosno gotovo četiri eura prometa na svaki uloženi gradski euro, oko kojih se podigla tolika buka. Država bi od toga naplatila približno 120 tisuća eura PDV-a, a gradska blagajna tek neznatan dio", ističe Burnać.

To, dakako, ne znači da bi Grad Split na svaki uloženi euro zaradio četiri eura, nego da bi se u lokalnom gospodarstvu mogao ostvariti gotovo četiri puta veći dodatni promet od iznosa koji se u javnosti povezivao s organizacijom koncerta.

A što je s PET/CT uređajem?

Profesor Ekonomskog fakulteta u Splitu na kraju se osvrnuo i na pitanje nabave PET/CT uređaja, koje se tijekom rasprave o Merlinovu koncertu nametnulo kao jedan od argumenata protiv njegova financiranja.

"Otkazivanjem koncerta možda je sačuvan dio javnog novca, ali je istodobno propuštena prilika za dodatnu zaradu splitskih ugostitelja, iznajmljivača i trgovaca. A PET/CT uređaj? Njegovu će nabavu ionako financirati Ministarstvo zdravstva, neovisno o tome hoće li Merlin pjevati na Rivi", zaključuje Burnać.