Bašić nakon sjednice o noćnim klubovima: "Putujućim noćnim klubovima treba stati na kraj! Split nije prostor za nekontroliranu zabavu"

Nakon završetka tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Splita o problematici noćnih klubova u povijesnoj gradskoj jezgri, oglasio se Hrvoje Bašić, gradski vijećnik HSLS-a, koji je istaknuo kako je, unatoč raspravama i međusobnim optužbama, zadovoljan konkretnim zaključcima koji su doneseni. "Pored bespredmetnih rasprava i međusobnih optužbi koje često ne vode nigdje, zadovoljan sam što je Gradsko vijeće današnjim zaključkom podržalo i dvije inicijative splitskog HSLS-a za zakonske izmjene i dopune koje sam osobno inicirao, a koje ćemo preko naših saborskih zastupnika HSLS-a uputiti u saborsku proceduru", poručio je Bašić.

Turistička policija kao odgovor na probleme tijekom sezone

Prva inicijativa odnosi se na mogućnost uvođenja takozvane turističke policije, odnosno službe koja bi imala šire ovlasti u održavanju javnog reda, osobito tijekom turističke sezone. Bašić smatra da postojeći mehanizmi nisu dovoljni za učinkovito rješavanje problema s kojima se suočavaju turistički gradovi poput Splita.

"Prva inicijativa odnosi se na mogućnost uvođenja tzv. turističke policije, odnosno službe s većim ovlastima za učinkovitije održavanje reda, po uzoru na druge turističke zemlje poput Italije, Grčke, Španjolske i Turske", pojasnio je. Dodao je kako je taj prijedlog još 2. srpnja ove godine službeno uputio državnoj tajnici Ministarstva unutarnjih poslova Nevenki Lastrić-Đurić.

Prema njegovim riječima, hrvatski gradovi izloženi velikom turističkom pritisku trebaju učinkovitije alate od onih kojima trenutačno raspolažu komunalni redari i zaštitari angažirani tijekom turističke sezone.

"Putujući noćni klubovi" na udaru HSLS-a

Druga inicijativa odnosi se na zakonsko reguliranje takozvanih pub-crawl tura, organiziranih obilazaka više ugostiteljskih objekata, koje Bašić naziva "putujućim noćnim klubovima". Upozorava da takvi oblici turističke zabave trenutačno djeluju u nedovoljno jasno reguliranom području te smatra da znatno utječu na strukturu turista koji dolaze u Split.

"Naša druga inicijativa odnosi se na jasno zakonsko definiranje tzv. pub-crawl tura koje praktički 'plivaju' u sivoj zoni, na što sam više puta upozoravao. Mislim da su ti 'putujući noćni klubovi' jedan od glavnih razloga zašto Split zadnjih godina mahom privlači upravo one turiste zbog kojih ljeti redovno završavamo na naslovnicama", istaknuo je. Predloženim dopunama Zakona o turističkoj djelatnosti, prema Bašićevu objašnjenju, jedinicama lokalne samouprave omogućilo bi se zoniranje, odnosno zabrana takvih aktivnosti na područjima koja za njih nisu primjerena.

Posebno je izdvojio povijesnu jezgru Splita. "Mislim da ćemo se svi složiti da povijesna jezgra Splita nije prostor za nekontrolirane oblike turističke zabave. Ona je prostor u kojem ljudi žive i koji smo dužni štititi, zajedno s našom kulturnom baštinom pod zaštitom UNESCO-a. Ako mi sami ne poštujemo sebe i svoje, ne možemo očekivati da će nas drugi poštovati", naglasio je.

"Splitu treba turizam koji poštuje stanovnike, a ne obrnuto"

Bašić ističe kako cilj predloženih izmjena nije ograničavanje turizma kao gospodarske djelatnosti, nego stvaranje zakonskih preduvjeta za učinkovitiju zaštitu stanovnika i javnog prostora. "Splitu je potreban turizam koji poštuje grad i njegove stanovnike, a ne turizam u kojem se interesi građana podređuju svakom komercijalnom sadržaju. Ne tražimo ništa izvanredno, nego zakonske alate kojima ćemo moći zaštititi javni prostor, uvesti red i učinkovitije sankcionirati neprihvatljivo ponašanje", poručio je.

Zahvalio je vijećnicima vladajuće većine, ali i ostalim članovima Gradskog vijeća koji su podržali inicijative HSLS-a i njihovo uvrštavanje u konačni zaključak sjednice. Naglasio je kako se time šalje poruka da Split želi kvalitetniji život za svoje stanovnike, očuvanu povijesnu jezgru i održivi turizam.

Bašić poslao poruku turistima: "Poštujete li naš grad, dobrodošli ste!"

Na kraju se splitski HSLS-ovac obratio i svim turistima koji dolaze ili tek planiraju posjetiti Split. "Upravo je to poruka koju želim da čuju i svi turisti, oni koji planiraju doći u Split: sve dok poštujete naš grad, njegovu povijest, baštinu i ljude koji u njemu žive – dobrodošli ste!", zaključio je Hrvoje Bašić.

Zaključci nakon tematske sjednice o noćnim klubovima u centru Splita Na tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, posvećenoj problematici noćnih klubova u staroj gradskoj jezgri, vijećnici su usvojili četiri zaključka kojima se traži rješavanje problema s kojima se suočavaju stanari centra grada. Zaključci se odnose na regulaciju organiziranih obilazaka barova, tzv. "pub crawl" tura, izmještanje party brodova te ograničavanje otvaranja novih noćnih klubova u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama. 1. Stanari stare gradske jezgre se suočavaju s posebnim problemima i izazovima u trajanju turističke sezone te zaslužuju posebnu pozornost i novu regulativu. 2. Posebni izazov predstavlja djelatnost tzv. "pub crawl", odnosno vodiča za obilazak barova i drugih ugostiteljskih objekata, uglavnom na području stare gradske jezgre. Zadužuje se Gradonačelnik Grada Splita inicirati ili podržati zakonsku regulativu koja će popuniti pravnu prazninu i ovu djelatnost regulirati na način da ne dolazi do štetnih posljedica do kojih evidentno dolazi za stanare stare gradske jezgre, ali i druge građane Splita, uključujući razmatranje prijedloga o formiranju turističke policije. 3. Nastavno na točku 2., jednako tako štetne posljedice izazivaju i tzv. "party brodovi" koji se vežu na vezovima Lučke uprave u samoj blizini stare gradske jezgre. Isto je potrebno regulirati na način da se takvi brodovi potpuno izmjeste i da im se zabrani pristajanje i vezivanje na području nadležnosti Lučke uprave na neku drugu prikladnu lokaciju. Shodno tome, zadužuje se gradonačelnik poduzeti korake u suradnji s Lučkom upravom i drugim tijelima u svrhu rješavanja ovoga problema i o tome izvijestiti Gradsko vijeće. 4. Prima na znanje izjava predstavnika stanara Sinjske ulice te se zadužuje Gradonačelnik inicirati zakonske promjene kojom će se ograničiti ili zabraniti izdavanje minimalnih tehničkih uvjeta za noćne klubove koji planiraju poslovati u prostorima koji se nalaze unutar stambenih odnosno stambeno-poslovnih objekata u zoni A stare gradske jezgre ili kontaktnoj zoni zone A.