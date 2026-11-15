Bartulica o mimohodu za Franu Tentu u Splitu: "Hrvatska ima budućnost dok ima ovakvu mladost"

Europarlamentarac Stephen Nikola Bartulica osvrnuo se na mimohod u spomen na Franu Tentu, održan u subotu, 14. studenoga, u Splitu. Na društvenim mrežama objavio je kako je primio brojne fotografije i videozapise s događaja, a posebno je istaknuo sudjelovanje mladih i njihovu želju da očuvaju sjećanje na žrtve komunističkog režima. "Svečano, dostojanstveno i hrvatski, tako su mladi odali počast Frani Tenti, žrtvi komunističkog režima i simbolu ugašene hrvatske mladosti", poručio je Bartulica.

"Njihova žrtva ne smije pasti u zaborav"

U svojoj objavi naglasio je kako ga posebno raduje činjenica da mladi naraštaji, prema njegovim riječima, ne zaboravljaju stradanja iz hrvatske povijesti. "Posebno me raduje što mladi ne zaboravljaju Franu i brojne druge žrtve komunizma.

Njihova žrtva ne smije pasti u zaborav, a istina o našoj prošlosti mora se prenositi novim naraštajima", napisao je. Svoju je poruku zaključio riječima kojima je pohvalio sudionike splitskog mimohoda. "Hrvatska ima budućnost dok ima ovakvu mladost; mladost koja pamti, poštuje i čuva svoje korijene", istaknuo je Bartulica.

Mimohod od Prokurativa prema Marjanu

Podsjetimo, u subotu je u središtu Splita održan mimohod posvećen Frani Tenti, koji je 1948. godine, u dobi od samo 20 godina, preminuo u zatvoru u Lepoglavi. Okupljanje sudionika počelo je na Prokurativama, nakon čega se povorka uputila prema Marjanu.

Tijekom mimohoda nosili su Tentinu fotografiju, vijence i zastave, a čuli su se i povici protiv komunizma. Tentinu sudbinu obilježili su politički progon i zatvaranje u poslijeratnoj Jugoslaviji. Njegovo se ime povezuje s djelovanjem antikomunističke skupine i događajima na Marjanu 1947. godine, kada je uklonjena jugoslavenska zastava i podignuta hrvatska trobojnica.

Subotnji mimohod ponovno je otvorio pitanje odnosa prema povijesnim događajima i načina na koji se sjećanje na Franu Tentu prenosi novim generacijama. U tom je kontekstu Bartulica posebno pohvalio mlade sudionike, poručivši kako upravo u njima vidi budućnost Hrvatske.