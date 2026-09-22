Bare nije mogao održati koncert u Makarskoj: Evo što će biti s njegovim honorarom

Nakon zabrinjavajućih scena na koncertu Gorana Bareta i Majki u Makarskoj, pojavilo se i pitanje što će biti s honorarom za nastup koji na kraju nije održan. Sada se o tome oglasila Turistička zajednica Grada Makarske i otkrila kako je riješena financijska strana cijele priče.

Bare je u nedjelju navečer trebao nastupiti s Majkama na završnici festivala 'Modro i zeleno' u Parku fra Jure Radića. Izašao je pred okupljenu publiku, no vrlo brzo postalo je jasno da koncert neće moći nastaviti. Nastup je prekinut već tijekom prve pjesme, nakon čega su mu članovi tima pomogli da napusti pozornicu.

Turistička zajednica otkrila što je s honorarom

Nakon što koncert nije održan, otvorilo se pitanje hoće li izvođaču svejedno biti isplaćen dogovoreni honorar. Iz Turističke zajednice Grada Makarske sada su pojasnili da taj trošak nisu snosili.

'Budući da koncert Gorana Bareta i Majki na festivalu Modro i zeleno nije održan, Turistička zajednica grada Makarske nije snosila trošak honorara za taj nastup. Sve financijske obveze vezane uz honorar u cijelosti su razriješene', poručili su za Index.