Barcelona želi Joška Gvardiola: Španjolci otkrili neobičan scenarij koji bi hrvatsku zvijezdu mogao dovesti na Camp Nou

Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol ponovno se našao na radaru Barcelone. Katalonski velikan želi dodatno ojačati obrambenu liniju, a prema pisanju španjolskog Mundo Deportiva, upravo je 24-godišnji hrvatski branič jedan od glavnih kandidata za dolazak na Camp Nou.

Ipak, ostvarenje tog transfera neće biti nimalo jednostavno. Manchester City nema namjeru lako se odreći jednog od svojih najvažnijih obrambenih igrača, a Gvardiol je dugoročnim ugovorom vezan uz engleski klub.

Španjolski mediji, međutim, spominju i jedan neobičan scenarij koji bi mogao promijeniti situaciju.

Dva poraza upalila alarm u Barceloni

Barcelona je donedavno bila u odličnoj formi. Momčad Hansija Flicka ostvarila je čak 11 uzastopnih pobjeda, od čega devet u španjolskom prvenstvu i dvije u Ligi prvaka.

No potom su uslijedila dva neugodna rezultata.

Katalonci su najprije poraženi od Paris Saint-Germaina u Parizu, a zatim su izgubili i veliki derbi protiv Real Madrida na Camp Nouu.

Upravo su te utakmice ponovno otvorile pitanje kvalitete Barcelonine obrane, koja je i prethodnih sezona pokazivala slabosti u susretima s najjačim europskim momčadima.

Prema pisanju Mundo Deportiva, sportsko vodstvo Barcelone zbog toga želi dovesti iskusnog i kvalitetnog braniča koji bi odmah mogao preuzeti važnu ulogu u Flickovoj momčadi.

Zašto je baš Gvardiol prvi izbor?

Gvardiol se u Barcelonine planove uklapa zbog svoje kvalitete, ali i polivalentnosti.

Hrvatski reprezentativac može igrati na poziciji stopera i lijevog beka, što ga čini posebno zanimljivim katalonskom klubu.

U Barceloni vjeruju da bi njegovim dolaskom mogli riješiti dva problema istodobno, što je važno i zbog financijskih ograničenja s kojima se klub suočava.

No postoji nekoliko ozbiljnih prepreka.

Gvardiol je, prema navodima španjolskog lista, prošlog ljeta produljio ugovor s Manchester Cityjem do 2031. godine, a engleski prvak smatra ga jednim od ključnih igrača svoje obrane.

Barcelona je i ranije ispitivala mogućnost njegova dovođenja, ali tada nije bilo naznaka da hrvatski reprezentativac želi napustiti Manchester.

Španjolci otkrivaju scenarij koji bi mogao promijeniti sve

Iako se Gvardiolov transfer trenutačno čini teško ostvarivim, Mundo Deportivo navodi okolnost koja bi mogla otvoriti vrata pregovorima.

Riječ je o mogućim ozbiljnim sankcijama Manchester Cityju zbog postupaka povezanih s navodnim kršenjem financijskih pravila.

Ako bi engleski klub bio suočen s kaznom koja bi značajno utjecala na njegove sportske ambicije, takav razvoj događaja mogao bi promijeniti planove pojedinih igrača.

Barcelona se, prema španjolskim napisima, nada da bi upravo takva situacija mogla stvoriti priliku za razgovore o Gvardiolovu dolasku.

Važno je naglasiti da je zasad riječ isključivo o mogućem scenariju, a ne o potvrđenom razvoju događaja ili najavi Gvardiolova odlaska.

Osim toga, Barcelona bi za realizaciju tako velikog transfera vjerojatno morala osloboditi dodatna financijska sredstva, što bi moglo uključivati prodaju nekih igrača.

Barcelona prati još trojicu braniča

Gvardiol nije jedino ime na popisu katalonskog kluba.

Jedan od kandidata je i Alessandro Bastoni, 27-godišnji talijanski reprezentativac i stoper Intera. Barcelona ga je željela i prošlog ljeta, ali njegov ugovor do 2028. godine i važna uloga u milanskoj momčadi čine eventualni transfer vrlo zahtjevnim.

Kao potencijalno dostupnija opcija spominje se argentinski reprezentativac Lisandro Martínez iz Manchester Uniteda. Budući da mu, prema navodima španjolskog lista, ugovor istječe sljedećeg ljeta, postoji mogućnost da bi engleski klub razmotrio njegovu prodaju već tijekom zimskog prijelaznog roka.

Na Barceloninu popisu nalazi se i Natan, 25-godišnji brazilski stoper Betisa, čija se vrijednost procjenjuje na približno 30 milijuna eura, uz moguće dodatne bonuse.

Gvardiol ostaje najveća želja

Unatoč alternativama, Mundo Deportivo ističe da Gvardiol ostaje najpoželjnije rješenje za Barceloninu obranu.

Njegova sposobnost igranja na više pozicija, iskustvo na najvišoj razini i kvaliteta koju je pokazao u Manchester Cityju čine ga iznimno privlačnim pojačanjem za momčad Hansija Flicka.

Ipak, između Barcelonine želje i stvarnog transfera stoje visoka cijena, dugoročan ugovor i činjenica da City nema razloga olako pustiti hrvatskog reprezentativca.

Hoće li se okolnosti promijeniti, ovisit će ponajprije o situaciji u Manchester Cityju, ali i Barceloninim financijskim mogućnostima. Zasad je jasno samo jedno: Joško Gvardiol ponovno je među glavnim imenima na Barceloninu popisu želja.