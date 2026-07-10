Barcelona poslala snažnu poruku Splitu: "Više od 10.000 turističkih apartmana vraćamo građanima"

Građanska inicijativa Stanari zajedno obratila se gradonačelniku Barcelone Jaumeu Collboniju, upozorivši na sve teže posljedice nekontroliranog širenja kratkoročnog turističkog najma u Splitu.

Odgovor im je ubrzo stigao izravno iz ureda barcelonskog gradonačelnika. Collbonijev ured izrazio je solidarnost sa stanovnicima Splita koji se suočavaju s rastom cijena nekretnina, pritiskom na stambeni prostor i sve većim pretvaranjem stanova u turistički smještaj.

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Collbonijev ured izrazio solidarnost sa stanovnicima Splita

U odgovoru se navodi kako problemi na koje upozorava splitska građanska inicijativa nisu svojstveni samo Splitu, nego pogađaju i brojne druge europske gradove, uključujući Barcelonu.

"Gradonačelnik Collboni želi izraziti svoju solidarnost sa stanovnicima Vašeg grada koji osjećaju posljedice pritiska na stambeni prostor, rasta cijena nekretnina i gubitka stambenog prostora u korist turističkog smještaja. Ovi izazovi nisu jedinstveni za Split. Mnogi europski gradovi, uključujući Barcelonu, suočavaju se sa sličnim problemima i traže načine za zaštitu prava na stanovanje uz održavanje održivog modela turizma", poručeno je iz ureda gradonačelnika Barcelone. Collboni je zbog institucionalnih obveza morao odbiti poziv koji mu je uputila inicijativa Stanari zajedno, no iz njegova su ureda istaknuli kako iznimno cijene angažman splitskih građana i njihovu borbu za zaštitu stalnih stanovnika.

"Izuzetno cijenimo Vaše napore u podizanju svijesti o ovim problemima i zalaganju za interese stalnih stanovnika. Angažman građana ključan je u oblikovanju gradova koji ostaju ugodni za život, uključivi i dostupni budućim generacijama", navodi se u odgovoru.

Barcelona povlači radikalan potez: "Više od 10.000 apartmana vraćaju na stambeno tržište"

Iz Collbonijeva ureda splitskim su stanarima predstavili i mjere koje Barcelona provodi kako bi se suprotstavila stambenoj krizi i širenju kratkoročnog turističkog najma.

Gradsko vijeće Barcelone objavilo je da nakon isteka 2028. godine neće obnoviti dozvole za više od 10.000 turističkih apartmana. Cilj je da se ti stanovi ponovno vrate na tržište i koriste za dugoročno stanovanje, umjesto za smještaj turista. Barcelona je također pojačala provedbu propisa protiv ilegalnog turističkog iznajmljivanja te uvela stroža pravila za izdavanje dozvola za turistički smještaj.

"Vjerujemo da pristup stanovanju mora biti prioritet javnih institucija i da gradovi moraju osigurati da stanovnici mogu nastaviti živjeti u četvrtima koje nazivaju domom", jasna je poruka iz ureda barcelonskog gradonačelnika.

Ured gradonačelnika Barcelone na kraju je Građanskoj inicijativi Stanari zajedno poželio uspjeh u daljnjem radu te ih pozvao da nastave zagovarati politike kojima se štite kvaliteta života i prava stanovnika Splita. Poruka iz Barcelone posebno je značajna jer je riječ o jednom od najposjećenijih europskih gradova, koji se godinama suočava s pritiskom masovnog turizma i nedostatkom stanova dostupnih lokalnom stanovništvu.

Odgovor Collbonijeva ureda pokazuje kako problemi na koje upozoravaju splitski stanari nisu izolirani, nego su dio mnogo šire europske borbe za očuvanje gradova kao mjesta za život, a ne isključivo kao turističkih destinacija.

Tko su Stanari zajedno i za što se bore?

Građanska inicijativa Stanari zajedno okuplja građane koji upozoravaju na probleme koje kratkoročni turistički najam stvara u stambenim zgradama i splitskim kvartovima.

Zalažu se za očuvanje stanova namijenjenih dugoročnom stanovanju, dostupnije cijene najma i nekretnina, snažniju regulaciju turističkog smještaja te zaštitu prava ljudi koji u Splitu žive tijekom cijele godine. Njihov je cilj spriječiti daljnje iseljavanje stanovništva i pretvaranje splitskih četvrti u prostore bez stalnih stanara, u kojima se nekadašnji domovi sve više koriste isključivo za turistički najam.

Stanari zajedno u međuvremenu su postali dio velike europske inicijative i mreže Housing Europe, pri čemu su jedini predstavnici iz Hrvatske. Time je njihova borba za dostupno stanovanje, zaštitu stanara i očuvanje života u gradskim četvrtima dobila i europsku dimenziju.