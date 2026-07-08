Barcelona 'gori': Popularna turistička destinacija oborila povijesni temperaturni rekord

Barcelona je u srijedu zabilježila najvišu temperaturu otkad se provode meteorološka mjerenja. Termometri su pokazali čak 40,5 Celzijevih stupnjeva, čime je premašen dosadašnji rekord od 40 stupnjeva postavljen u srpnju 2024. godine.

Unatoč ekstremnim vrućinama, stručnjaci ističu da blizina Sredozemnog mora donekle ublažava osjećaj sparine u gradu, iako su temperature dosegnule povijesne razine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Španjolska državna meteorološka služba Aemet zbog novog toplinskog vala izdala je crveno upozorenje za dijelove Katalonije, Valencije i Aragona. U tim područjima očekuju se najviše dnevne temperature između 40 i 42 stupnja, uz visok rizik za zdravlje stanovništva.

Najviši stupanj upozorenja označava iznimno opasne vremenske uvjete koji mogu imati ozbiljne posljedice za ljude i imovinu, zbog čega su građani pozvani da izbjegavaju boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana.

Meteorolozi očekuju da će se val ekstremnih vrućina zadržati barem do četvrtka.

Španjolska se posljednjih godina sve češće suočava s dugotrajnim i intenzivnim toplinskim valovima. Znanstvenici upozoravaju da klimatske promjene povećavaju učestalost ovakvih ekstremnih vremenskih pojava, a Španjolska je među europskim državama koje su posebno izložene njihovim posljedicama.