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Barbir žestoko prozvao Penavu: "Palac dolje pred kamerama, ruka gore kad se glasa"

Barbir objavio video
Damir Barbir

Saborski zastupnik SDP-a Damir Barbir oštro je kritizirao predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penavu, optuživši ga za nesklad između javnih istupa i političkih odluka. Povod njegovoj reakciji bilo je pitanje otpada i građana koji, prema Barbićevim tvrdnjama, trpe posljedice onečišćenja.

Barbir je na društvenim mrežama objavio kratku, ali oštru poruku u kojoj je prozvao Penavu zbog njegova odnosa prema premijeru Andreju Plenkoviću.

„Palac dolje pred kamerama. Ruka gore kad se glasa“, napisao je Barbir, sugerirajući da Penavini javni istupi nisu u skladu s njegovim postupanjem prilikom glasovanja.

U nastavku objave Barbir je iznio još ozbiljniju kritiku na račun predsjednika Domovinskog pokreta.

„Penava je danas pokazao da mu je Plenković ispred otpadom zatrovanih građana“, poručio je.

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