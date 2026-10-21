Barbir žestoko prozvao Penavu: "Palac dolje pred kamerama, ruka gore kad se glasa"

Saborski zastupnik SDP-a Damir Barbir oštro je kritizirao predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penavu, optuživši ga za nesklad između javnih istupa i političkih odluka. Povod njegovoj reakciji bilo je pitanje otpada i građana koji, prema Barbićevim tvrdnjama, trpe posljedice onečišćenja.

Barbir je na društvenim mrežama objavio kratku, ali oštru poruku u kojoj je prozvao Penavu zbog njegova odnosa prema premijeru Andreju Plenkoviću.

„Palac dolje pred kamerama. Ruka gore kad se glasa“, napisao je Barbir, sugerirajući da Penavini javni istupi nisu u skladu s njegovim postupanjem prilikom glasovanja.

U nastavku objave Barbir je iznio još ozbiljniju kritiku na račun predsjednika Domovinskog pokreta.

„Penava je danas pokazao da mu je Plenković ispred otpadom zatrovanih građana“, poručio je.