Barbir žestoko protiv ukidanja rješenja za apartmane: "Tisućama obitelji ugrožavate egzistenciju"

Splitski gradski vijećnik i saborski zastupnik Damir Barbir oštro je reagirao na najavu dubrovačkog gradonačelnika i saborskog zastupnika Mata Frankovića vezanu uz kratkoročni najam. Franković je najavio da će u Hrvatskom saboru predložiti amandman kojim bi se ukinula postojeća rješenja za kratkoročni najam u višestambenim zgradama.

Barbir takvu ideju smatra ozbiljnim udarom na pravnu sigurnost vlasnika nekretnina koji su, kako ističe, godinama poslovali na temelju rješenja koja im je izdala država. "Ne možete ljudima oduzeti mogućnost raspolaganja imovinom za koju imaju zakonita rješenja", poručio je Barbir.

"Ljudi su vjerovali državi, ulagali i podizali kredite"

Barbir upozorava da su brojni građani upravo na temelju izdanih rješenja ulagali u svoje nekretnine, podizali kredite, uređivali apartmane, zapošljavali ljude te plaćali poreze i pristojbe. Prema njegovu mišljenju, ukidanje postojećih rješenja bez zaštite ljudi koji ih već imaju moglo bi dovesti brojne obitelji u ozbiljne financijske probleme. "Država je tim ljudima izdala rješenja. Vjerujući državi, ulagali su u nekretnine, podizali kredite, zapošljavali ljude te plaćali poreze i pristojbe. Sada bi im ista država trebala reći da njezin potpis više ništa ne vrijedi", naveo je.

Dodaje kako bi vlasnicima, u slučaju gubitka prava na kratkoročni najam, ostale kreditne obveze i ostali troškovi nastali zbog ulaganja u nekretnine. "Više ne bi smjeli primiti gosta, ali rata kredita ne bi nestala. Ostali bi im dugovi, troškovi uređenja i računi njihovih obitelji", poručuje Barbir.

Barbir: "Kažnjavajte one koji krše zakon, a ne sve iznajmljivače"

Posebno se osvrnuo na probleme buke, neprijavljivanja gostiju i drugih mogućih nepravilnosti u turističkom najmu. Prema Barbiru, odgovor države trebao bi biti kažnjavanje konkretnih prekršitelja, a ne ukidanje mogućnosti iznajmljivanja svim vlasnicima.

"Frankoviću, ako netko stvara buku, kaznite ga. Ako ne prijavljuje goste, sankcionirajte ga. Ako radi nezakonito, ukinite mu rješenje. Ali zbog pojedinačnih prekršitelja ne možete kolektivno kažnjavati ljude koji poštuju zakon", poručio je. Važeći propisi već predviđaju prijelazno razdoblje za iznajmljivače u višestambenim i stambeno-poslovnim zgradama. Iznajmljivači obuhvaćeni tim odredbama moraju u roku od pet godina pribaviti propisanu suglasnost suvlasnika, a ako je ne pribave, pravo na pružanje usluga prestaje te se postojeće rješenje ukida po službenoj dužnosti.

"Ukidanje apartmana samo po sebi neće stvoriti stan za mladu obitelj"

Barbir osporava i argument prema kojem bi stroža ograničenja kratkoročnog najma automatski povećala broj stanova dostupnih za dugoročno stanovanje. "Nije objasnio ni kako će ukidanje turističkog najma stvoriti stan za mladu obitelj. Vlasnik može stan ostaviti prazan, prodati ga ili sačuvati za djecu. Ukidanje rješenja nije isto što i izgradnja novog stana", naveo je.

Podsjetio je i na veliki broj nekorištenih nekretnina u Hrvatskoj. Prema podacima koje je iznijela Vlada, u Hrvatskoj postoji oko 600.000 praznih stambenih jedinica, dok istodobno nedostaje oko 236.000 stambenih jedinica. Vladini planovi do 2030. uključuju aktiviranje oko 9.000 praznih stanova za potrebe priuštivog stanovanja, uz gradnju i obnovu dodatnih stambenih jedinica. Barbir smatra da bi fokus stambene politike trebao biti na povećavanju ponude, ubrzavanju građevinskih dozvola, aktiviranju zemljišta te poreznom rasterećenju gradnje i dugoročnog najma.

Prozvao Frankovića: "Koliko ste stanova izgradili?"

U nastavku je izravno prozvao dubrovačkog gradonačelnika.

"Ako Franković želi pomoći mladima, neka kaže koliko je Grad Dubrovnik za njegova mandata izgradio stanova, koliko je zemljišta pripremio i koliko je dozvola ubrzao. Najlakše je pred kamerama objaviti rat malim iznajmljivačima. Mnogo je teže stvarno izgraditi stan", poručio je Barbir. Posebno je naglasio da iza velikog broja apartmana ne stoje veliki investitori, već građani kojima je iznajmljivanje jedan od izvora prihoda.

"Iza svakog rješenja nalazi se čovjek. Obitelj koja je uložila u nekretninu. Roditelji koji tim prihodom školuju djecu. Umirovljenici koji nadopunjuju male mirovine. Ljudi koji su vlastitim radom stvorili radno mjesto jer im ga država nije osigurala", naveo je. Barbir je otvorio i pitanje mogućih gospodarskih posljedica povlačenja velikog broja apartmana s tržišta. Pritom je naglasio da neće bez dokaza tvrditi da iza Frankovićeva prijedloga stoji hotelski sektor, ali smatra da javnost treba znati s kojim je predstavnicima velikih turističkih kompanija razgovarano.

"Neću bez dokaza tvrditi da Frankovićev prijedlog piše hotelski lobi. Ali javnost ima pravo znati s kojim je hotelskim kućama i velikim investitorima razgovarao te tko će od njegova prijedloga imati gospodarsku korist", napisao je. Prema Barbiru, smanjenje broja kreveta u privatnom smještaju moglo bi dio turističke potražnje preusmjeriti prema hotelima i velikim turističkim operaterima.

Barbir je cijelu temu povezao i s inicijativom Metla.hr, koju je pokrenula stranka Centar. Inicijativa predlaže ukidanje 10.000 rukovodećih mjesta za koja tvrdi da su nepotrebna i stranački popunjena te njihov godišnji trošak procjenjuje na najmanje 500 milijuna eura. Barbir je iznio računicu prema kojoj bi se, uz pretpostavljeni ukupni trošak od 150.000 eura po stanu, u četiri godine iznosom od dvije milijarde eura moglo financirati više od 13.000 stanova.

"U jednom mandatu možemo izgraditi više stanova za mlade obitelji nego što ima stranačkih rukovodećih mjesta koja predlažemo ukinuti", poručio je. Zaključno je ustvrdio da se problem priuštivog stanovanja ne može rješavati rušenjem egzistencije obiteljima koje već žive od turističkog najma.

"Stanovi za mlade ne stvaraju se rušenjem egzistencije drugim obiteljima. Stvaraju se gradnjom, poreznim rasterećenjem, aktiviranjem praznih nekretnina i uklanjanjem prepreka privatnim ulaganjima", zaključio je Damir Barbir.