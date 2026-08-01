BARBIR: Zbog Keruma Plenković krši poslovnik Hrvatskog sabora

Saborski zastupnik Stranke Centar Damir Barbir upozorio je da predsjednik Vlade Andrej Plenković već mjesecima izbjegava odgovoriti na dva pisana zastupnička pitanja koja se odnose na postupanje državnih i lokalnih institucija u slučajevima povezanima sa Željkom Kerumom, političkim partnerom HDZ-a u Splitu.

Prvo pitanje Barbir je uputio 4. ožujka 2026., nakon što su nadležne institucije šest puta pravomoćno kaznile koncesionara na pomorskom dobru u uvali Bene, obiteljski povezanog sa Željkom Kerumom. Pitao je zašto Splitsko-dalmatinska županija nije raskinula koncesijski ugovor te hoće li Vlada osigurati zakonito pokretanje i dovršetak postupka njegova raskida. Od postavljanja pitanja prošlo je 150 dana.

Drugo pitanje uputio je 12. svibnja 2026. povodom medijskih otkrića o bespravnoj gradnji, postupcima legalizacije i mogućem nezakonitom pogodovanju u slučaju luksuznog resorta i ugostiteljskih objekata povezanih sa Željkom Kerumom. Od Plenkovića je tražio da zatraži očitovanje Državnog inspektorata i nadležnog ministarstva te pokrene izvanredni nadzor nad legalizacijom i izdavanjem dozvola. Od postavljanja tog pitanja prošao je 81 dan.

„Članak 142. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisuje da se pisani odgovor mora dostaviti u roku od 30 dana od dana kada je pitanje dostavljeno. Plenković ne može tvrditi da nije upoznat sa situacijom jer su mu oba pitanja službeno upućena. Dobro zna što sam ga pitao, ali odgovor uporno izbjegava“, poručio je Barbir.

„Zbog Željka Keruma predsjednik Vlade krši Poslovnik Hrvatskoga sabora. Njegova šutnja više nije proceduralni propust, nego politička odluka. Ako zakon doista vrijedi jednako za sve, neka Plenković odgovori zašto nadležne institucije godinama nisu učinkovito postupale u slučajevima povezanima s političkim partnerom HDZ-a“, zaključio je Barbir.