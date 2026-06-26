Barbir zahtijeva hitno uklanjanje otpada uz gradilište u Zajčevoj ulici

Predsjednik Gradskog kotara Trstenik, Damir Barbir u priopćenju za medije oštro je kritizirao stanje na gradilištu u Zajčevoj ulici, upozorivši da se stanari Trstenika već mjesecima suočavaju s gomilanjem otpada i lošim uvjetima života.

Poručuje kako je riječ o problemu koji nadilazi kašnjenje radova te zahtijeva hitno djelovanje gradskih službi i izvođača.

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- Dok gradonačelnik i direktor Vodovoda i kanalizacije pokušavaju vlastitu nesposobnost da radove izvedu u roku koji su sami propisali prebaciti na bivšu vlast, stanari koji žive neposredno uz gradilište u Zajčevoj ulici upozoravaju na potpuno neprihvatljive uvjete u kojima se nalaze.

Građani su mi se obratili i dostavili fotografije smeća koje se gomila neposredno uz gradilište i njihove stambene objekte. Ljudi koji ondje žive ne traže ništa izvanredno. Traže da mogu živjeti u normalnim, civiliziranim i higijenski prihvatljivim uvjetima.

Ovo više nije samo pitanje probijenih rokova i prometnog kolapsa koji Trstenik trpi mjesecima. Ovo je pitanje osnovne komunalne urednosti, javnog zdravlja i elementarnog poštovanja prema stanarima koji svakodnevno žive uz gradilište.

Projekt u Zajčevoj vodi Vodovod i kanalizacija. Riječ je o istom projektu za koji su javno objavili rokove, zatim ih probili i naknadno produžili. Umjesto konkretnih rješenja, građani danas slušaju opravdanja, politička prebacivanja odgovornosti i pozive na strpljenje.

Ali stanari koji se, prema vlastitim riječima, guše u smeću uz gradilište nemaju luksuz čekati nove presice i nova objašnjenja.

Ako se već mjesecima od stanovnika Trstenika traži razumijevanje zbog velikih radova, onda je najmanje što gradske službe moraju osigurati uredno i kontrolirano gradilište, redovito pražnjenje spremnika i koordinaciju između Vodovoda i kanalizacije, izvođača radova, Čistoće i nadležnih gradskih službi.

Fotografije koje su mi dostavili stanari pokazuju upravo suprotno. Pokazuju potpunu nekoordiniranost gradskih službi na terenu.

Zato zahtijevam hitno uklanjanje otpada uz gradilište u Zajčevoj ulici, svakodnevnu koordinaciju svih nadležnih službi dok radovi traju te jasno utvrđivanje odgovornosti za ovakvo stanje.

Građani Trstenika ne smiju biti taoci loše organizacije, probijenih rokova i međusobnog prebacivanja odgovornosti. Oni imaju pravo na uredan kvart, funkcionalne gradske službe i poštovanje.

Dosta je opravdanja. Vrijeme je za red na gradilištu i red u radu gradskih službi - stoji u priopćenju kojeg potpisuje Damir Barbir.