Barbir: "Vlada radije uzima od iznajmljivača, nego da pomete stranačke fotelje"

"Vlada povećanjem paušalnog poreza traži dodatni novac od malih obiteljskih iznajmljivača. Istodobno ne dira nijedno od najmanje 10.000 nepotrebnih rukovodećih mjesta popunjenih po stranačkom ključu, koja prema procjeni Centra stoje oko pola milijarde eura godišnje. Zato smo pokrenuli inicijativu Metla.hr: prije nego što posegne u džep građana, država mora pomesti vlastito dvorište", poručio je saborski zastupnik Centra Damir Barbir.

Kako je istaknuo, porez ne plaćaju općine, nego ljudi. "Vlada se hvali da se u 461 od 556 gradova i općina ništa neće promijeniti, ali ne objavljuje koliko se od više od 110.000 malih iznajmljivača i koliko kreveta nalazi u 95 jedinica gdje porez raste", naveo je Barbir, dodajući da je od 105 gradova i općina u prve dvije kategorije, čak 101 na Jadranu, upravo tamo gdje posluje većina iznajmljivača.

"Indeks turističke razvijenosti mjeri broj kreveta, turista i noćenja, a ne vodu, odvodnju ni prometnu povezanost. Zato je prema državi Starigrad (32,11) turistički razvijeniji od Zadra, Splita i Šibenika. Manja naselja pritom automatski preuzimaju kategoriju cijeloga grada. Žaborić bez odvodnje tretira se kao dio Šibenika, a Prvić Luka kao dio Vodica, prve kategorije. U Prvić Luku istodobno mjesecima ne pristaje redoviti brod jer nova riva nema dozvole. Mještani se iskrcavaju u Šepurini i pješače, pošta nije redovito stizala, a ovo su se ljeto zatvorili restorani i kafić“, istaknuo je zastupnik.

Prema njegovom mišljenju, država koja ima novca za tisuće stranačkih fotelja, a nema rješenje za pristajanje broda na otoku, nema problem s prihodima nego s prioritetima. "Ministre Ćoriću, krevet nije apartman, a prihod nije dobit. Paušal se plaća po krevetu, bez obzira na noćenja. Apartman sa šest kreveta u prvoj kategoriji plaćao bi najmanje 900 eura godišnje, bio popunjen 30 ili 120 dana", poručio je, navodeći tri zahtjeva prema Vladi.

"Prvo, tražim da objavi koliko će iznajmljivača i kreveta biti pogođeno. Drugo, da u metodologiju uvede infrastrukturni korektiv. Treće, da prije podizanja poreza ijednom građaninu ukine nepotrebna stranačka rukovodeća mjesta", naglasio je Barbir i pozvao sve građane da potpišu peticiju na metla.hr.

"Država ne može Prvić Luku proglasiti najrazvijenijom kada naplaćuje porez, a zaboraviti je kada treba osigurati da joj pristane brod. I ne može tražiti novac od obitelji koje iznajmljuju krevete dok čuva 10.000 stranačkih fotelja", zaključio je.