Barbir uzvratio šefu HTZ-a: "Mali iznajmljivači nisu problem hrvatskog turizma"

Saborski zastupnik Centra Damir Barbir reagirao je na izjavu direktora Hrvatske turističke zajednice Kristjana Staničića. Podsjetimo, Staničić je privatni smještaj povezao sa smještajnom strukturom i sezonalnošću hrvatskog turizma i podržao mjere koje Vlada provodi prema malim iznajmljivačima.

„Mali obiteljski iznajmljivači nisu uzrok sezonalnosti niti su problem hrvatskog turizma. Oni su razlog zbog kojeg se korist od turizma ne zadržava u rukama nekolicine velikih sustava, nego dolazi do više od sto tisuća hrvatskih obitelji i tisuća lokalnih restorana, kafića, trgovina, obrtnika, vodiča i prijevoznika“, poručio je Barbir.

Prema službenom istraživanju TOMAS Hrvatska 2022./2023., koje je proveo Institut za turizam, čak 77,1 posto gostiju u obiteljskom smještaju plaća samo noćenje, bez uključene prehrane. U hotelima je takvih gostiju svega 9,6 posto, dok više od polovice hotelskih gostiju koristi polupansion, puni pansion ili all-inclusive uslugu.

„Te brojke najbolje pokazuju razliku. Kad gost spava kod domaćina, cijeli grad mu je resort. Doručkuje u pekarnici, ruča u restoranu, pije kavu u lokalnom kafiću, kupuje u trgovini, odlazi na izlete i koristi usluge vodiča, taksista, obrtnika i drugih lokalnih poduzetnika. Njegov novac ne ostaje iza rampe jednoga turističkog kompleksa, nego cirkulira kroz cijelu lokalnu zajednicu“, istaknuo je Barbir.

Prihod od obiteljskog smještaja izravno ulazi u kućne proračune hrvatskih građana. Taj se novac ponovno troši na održavanje i obnovu nekretnina, domaće obrtnike, namještaj, opremu, režije, trgovinu i brojne druge proizvode i usluge. „Jedan euro koji zaradi domaćin ne završava svoj put u apartmanu. Od njega zarađuju čistačica, električar, vodoinstalater, stolar, trgovac, ugostitelj i brojni drugi ljudi. Upravo je to snaga obiteljskog smještaja: turistički prihod raspoređuje se među građanima, umjesto da se koncentrira u nekoliko velikih sustava“, naglasio je Barbir.

Prazan apartman, dodao je, nije trošak države ni poreznih obveznika, nego poslovni rizik koji u cijelosti snosi sam iznajmljivač. „Ako dio kreveta ostane prazan, gubitak snosi domaćin. Država mu ne plaća plaće, režije ni održavanje. Zato je krajnje nepošteno prazne krevete koristiti kao argument za nova ograničenja, namete i administrativne prepreke. Smanjivanje broja apartmana neće dovesti turiste u veljači. Samo će smanjiti ponudu i dodatno povećati cijene u srpnju i kolovozu“, upozorio je Barbir.

Sezonalnost hrvatskog turizma ne proizlazi iz broja obiteljskih apartmana, nego iz ovisnosti o suncu i moru, nedovoljne zračne povezanosti izvan sezone te manjka kulturnih, sportskih, kongresnih, zdravstvenih i drugih sadržaja koji bi privlačili goste tijekom cijele godine.

„Najlakše je proglasiti krivima ljude koji su vlastitim novcem uredili svoje nekretnine, sami pronalaze goste i sami snose svaki poslovni rizik. Mnogo je teže priznati da država i HTZ nisu stvorili dovoljno razloga da turisti u Hrvatsku dolaze u studenome, veljači ili ožujku“, rekao je Barbir.

Barbir naglašava kako Hrvatska treba kvalitetne hotele, investicije i cjelogodišnja radna mjesta, ali se hotelski sektor ne smije razvijati administrativnim gušenjem domaćih iznajmljivača. „Hoteli i obiteljski smještaj moraju se nadopunjavati. Neću pristati na politiku prema kojoj je domaći čovjek poželjan kada treba raditi za nekoga drugoga, ali postaje problem kada želi biti domaćin u vlastitoj kući“, poručio je.

Barbir je pozvao direktora HTZ-a da javno predstavi analizu koja dokazuje da će smanjivanje obiteljskog smještaja produžiti turističku sezonu. „Dok takve analize nema, ovo je samo nastavak traženja krivca na pogrešnoj adresi. Mali obiteljski iznajmljivači nisu slabost hrvatskog turizma, nego jedan od njegovih najvažnijih temelja i jamstvo da prihod od turizma ostaje među hrvatskim građanima i u lokalnim zajednicama“, zaključio je Barbir.