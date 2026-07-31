Barbir udario po Vladi: "Aktivirat će tek 1,5 posto praznih stanova, a pritišću 110 tisuća iznajmljivača"

Saborski zastupnik Centra Damir Barbir oštro je kritizirao Vladinu stambenu politiku, ustvrdivši da se vlast, umjesto ozbiljnog aktiviranja praznih nekretnina, odlučila obračunavati s malim obiteljskim iznajmljivačima.

Kako je istaknuo, u Hrvatskoj se nalazi gotovo 600 tisuća praznih stambenih jedinica, dok Vlada do 2030. godine planira aktivirati njih tek devet tisuća, odnosno približno 1,5 posto. "Poruka je jasna: Hrvatskoj ne nedostaju nekretnine, nego ozbiljna politika. A ta politika mora krenuti od države same", poručio je Barbir.

"Država ne zna aktivirati ni vlastitu imovinu"

Prema njegovim riječima, prve rezultate poziva za Program priuštivog najma teško je nazvati uspješnima. Na poziv je, naveo je, prijavljeno oko tisuću nekretnina, dok je odmah raspoloživo samo njih 295. Barbir smatra kako bi država prije uvođenja novih obveza građanima trebala javno objaviti koliko praznih stanova posjeduje, u kakvom se stanju oni nalaze te u kojem ih roku planira urediti. "Ista ona država koja plaća stranačku vojsku i nekontrolirano troši javni novac ne zna aktivirati ni vlastitu imovinu. Tek kad odgovorno upravlja svojim, može to tražiti od građana", rekao je.

Umjesto aktiviranja velikog broja praznih stanova, tvrdi Barbir, Vlada povećanjem nameta, uvođenjem suglasnosti susjeda i novim rekategorizacijama pritišće približno 110 tisuća malih obiteljskih iznajmljivača. Naglasio je kako su ti građani svoje nekretnine već stavili u gospodarsku funkciju te plaćaju poreze, turističku pristojbu i članarinu, održavaju objekte i dovode goste čija potrošnja ostaje u lokalnim zajednicama.

"Njihov je fond višestruko manji od broja praznih stanova, a velik dio tih nekretnina, posebno u sezonskim sredinama, nije ni prikladan za trajno stanovanje", dodao je Barbir.

"Stanovi se ne aktiviraju prisilom"

Saborski zastupnik Centra poručio je kako privatne vlasnike na stavljanje stanova u dugoročni najam neće potaknuti novi nameti, nego povjerenje i pravna sigurnost. Kao moguće mjere naveo je porezne olakšice, jednostavnije ugovore, sigurniju naplatu najamnine te brže rješavanje sudskih sporova između vlasnika i najmoprimaca.

"Stambena politika ne smije biti traženje krivca među građanima. Problem nisu ljudi koji koriste svoju imovinu. Problem je država koja ni vlastitu ne zna aktivirati, a novca za stranačka zapošljavanja uvijek ima", zaključio je Barbir.