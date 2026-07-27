Barbir udario na turistički sustav: "Iznajmljivači pune 42 posto noćenja, a država skriva koliko košta 298 turističkih zajednica"

Saborski zastupnik Centra Damir Barbir upozorio je da obiteljski smještaj ostvaruje čak 42 posto svih komercijalnih noćenja u Hrvatskoj, dok javnosti istodobno nije poznato koliko ukupno košta sustav od 298 turističkih zajednica niti kakve konkretne rezultate ostvaruje. Barbir smatra da država, prije uvođenja novih obveza i nameta malim iznajmljivačima, mora javno pokazati na koji način turističke zajednice koriste novac koji iznajmljivači obvezno izdvajaju.

"Država prvo mora položiti račune"

"Prije nego što male iznajmljivače proglasi problemom, država mora objasniti što za njih radi sustav koji su obvezni sufinancirati. Imamo 298 turističkih zajednica, ali nemamo jedan dokument iz kojeg možemo vidjeti koliko taj cijeli sustav košta i koliko je novih gostiju i noćenja donio obiteljskom smještaju", poručio je Barbir.

Istaknuo je kako službeni podaci Hrvatske turističke zajednice pokazuju da obiteljski smještaj ostvaruje 42 posto svih komercijalnih noćenja u Hrvatskoj. Unatoč tome, upozorava, javnosti nije dostupan jedinstveni pregled prihoda i rashoda turističkih zajednica, broja zaposlenih, troškova plaća i mjerljivih rezultata njihova rada. Prema podacima koje je iznio Barbir, Hrvatska turistička zajednica u 2025. godini iskazala je ukupne rashode od 52,5 milijuna eura. Od tog iznosa 41,6 milijuna eura odnosilo se na operativne rashode HTZ-a, a dodatnih 10,8 milijuna eura na posebne fondove. Barbir naglašava kako taj iznos ne predstavlja ukupan trošak svih lokalnih i regionalnih turističkih zajednica u Hrvatskoj, zbog čega traži objavu jedinstvenog financijskog izvješća za cijeli sustav.

Padaju broj kreveta i popunjenost obiteljskog smještaja

Prema istom izvješću, broj kreveta u objektima u domaćinstvu tijekom 2025. godine smanjen je za 0,43 posto, dok je njihova popunjenost pala za 1,48 posto.

U isto vrijeme popunjenost hotela porasla je za 2,15 posto, a kampova za 2,37 posto. "Ti podaci ruše tezu da su mali iznajmljivači glavni uzrok problema hrvatskog turizma. Njihovi kapaciteti nisu rasli, popunjenost im je pala, a sada ih se dodatno opterećuje i proglašava krivcima. Ako obiteljski smještaj ostvaruje 42 posto komercijalnih noćenja, onda zaslužuje konkretan plan podrške, a ne novu kaznu", istaknuo je Barbir. Barbir se osvrnuo i na nedavne izjave direktora Turističke zajednice Zadarske županije Vanje Čvrljka, koji je turističku sezonu opisao kao "izazovnu, turbulentnu i čudnu". Čvrljak je upozorio na neravnotežu ponude i potražnje te priznao kako je turistički sustav za takvu situaciju dijelom i sam odgovoran. "To priznanje mora biti početak razgovora o odgovornosti sustava, a ne opravdanje za novi pritisak na registrirane domaćine. Ako su problem nelegalni iznajmljivači, neka država pronađe i kazni one koji rade na crno. Registrirane iznajmljivače koji prijavljuju goste i podmiruju svoje obveze ne smije se izjednačavati s ilegalnim smještajem", rekao je Barbir.

Barbir je naglasio kako gosti koji borave u obiteljskom smještaju veliki dio dodatne potrošnje ostvaruju izvan objekta u kojem su smješteni. Novac troše u lokalnim restoranima, trgovinama i kafićima, na izletima, prijevozu te kod drugih malih poduzetnika. Za razliku od zatvorenih all-inclusive sustava, tvrdi Barbir, novac gostiju obiteljskog smještaja raspoređuje se kroz lokalnu zajednicu i nastavlja cirkulirati hrvatskim gospodarstvom.

Traži ukidanje obvezne turističke članarine

Barbir je od države zatražio objavu jedinstvenog financijskog izvješća za svih 298 turističkih zajednica, koje bi uključivalo broj zaposlenih, troškove plaća i rezultate svake veće promotivne kampanje. Zatražio je i ukidanje obvezne turističke članarine za male obiteljske iznajmljivače ako turistički sustav ne može dokazati kakvu im je konkretnu vrijednost pružio za uplaćeni novac. "Mali iznajmljivač mora opravdati svaki krevet, prijaviti svakog gosta i platiti svaku obvezu. Prije nego što njemu ispostavi novi račun, država mora položiti račun za 298 turističkih zajednica", zaključio je Barbir.